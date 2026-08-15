Donald Tusk jak na planie filmu akcji. Garnitur, szybki jacht i uzbrojona asysta w Gdyni

Podczas wielkiej defilady lądowej w stolicy, w Gdyni z okazji Święta Wojska Polskiego zorganizowano wyjątkową paradę morską, w której wziął udział szef polskiego rządu.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów, Donald Tusk udał się na wody Zatoki Gdańskiej, płynąc luksusowym cruiserem motorowym .

. Zobacz, jak nietypowo prezentował się premier RP, łącząc oficjalny garnitur z pokładem jachtu i asystą uzbrojonych funkcjonariuszy.

Donald Tusk ruszył na wodę w Gdyni

Obchody tegorocznego Święta Wojska Polskiego nie ograniczyły się wyłącznie do stolicy kraju. W tym samym czasie, gdy na warszawskiej Wisłostradzie prezentowano wojskowy sprzęt, na wodach Zatoki Gdańskiej zorganizowano imponującą paradę morską. Zgodnie z zapowiedziami, w wydarzeniu tym zaprezentowało się ponad 20 okrętów należących do Marynarki Wojennej RP oraz wojsk sojuszniczych.

W Gdyni obecny był również Donald Tusk. Szef rządu rozpoczął swój pobyt od udziału w oficjalnych ceremoniach, gdzie wygłosił przemówienie koncentrujące się na kwestiach bezpieczeństwa narodowego, po czym przeniósł się bliżej nabrzeża.

Zarejestrowane przez nas fotografie ukazują premiera w rejonie gdyńskiej mariny. W otoczeniu licznych funkcjonariuszy ochrony oraz dowódców Marynarki Wojennej, szef rządu skierował się do zacumowanego przy brzegu statku, by chwilę później wejść na jego pokład.

Donald Tusk na jachcie w garniturze

To, co najbardziej rzuca się w oczy na zdjęciach, to wyraźny kontrast. Wśród słonecznej pogody, białych jachtów i radosnego, wakacyjnego tłumu, Donald Tusk występuje w pełnym, ciemnym garniturze z krawatem. Szef rządu zajął miejsce na pokładzie jednostki typu Targa 44, będącej potężnym cruiserem motorowym, przystosowanym do żeglugi w trudnych warunkach morskich. Sam producent określa tę linię mianem „morskich aut 4x4”.

Na jednym z zarejestrowanych ujęć widać, jak premier, stojąc na otwartej przestrzeni łodzi, pozdrawia zebranych na brzegu obserwatorów. Kolejne fotografie pokazują już jacht w pełnym ruchu na wodzie, któremu towarzyszy niewielka, czarna łódź patrolowa z uzbrojonymi funkcjonariuszami. Całość przywodzi na myśl bardziej dynamiczną scenę z filmu akcji niż standardowe, państwowe uroczystości.

Święto Wojska Polskiego. Morska parada w Gdyni

Decyzja o zejściu na wodę przez premiera miała jednak całkowicie oficjalny charakter. Właśnie 15 sierpnia gdyńskie wybrzeże stało się areną morskiej parady, będącej integralną częścią obchodów Święta Wojska Polskiego. To wydarzenie odbywało się równolegle z wielką prezentacją najnowocześniejszego uzbrojenia na Wisłostradzie w Warszawie.

Podczas pokazów na Morzu Bałtyckim można było podziwiać szeroki wachlarz jednostek pływających, różniących się wielkością i przeznaczeniem. Tego typu parady zazwyczaj gromadzą m.in. nowoczesne fregaty, szybkie korwety, niszczyciele min, a także wyspecjalizowane statki hydrograficzne i ratownicze.

Przed wejściem na pokład, Donald Tusk skoncentrował swoje wystąpienie w Gdyni głównie na tematach obronności państwa, kondycji sił zbrojnych oraz potencjalnych zagrożeniach ze wschodu. Niemniej jednak, morski akcent obchodów umożliwił fotoreporterom uwiecznienie szefa rządu w znacznie mniej konwencjonalnym otoczeniu.

SUSKI O ZABAWNEJ SYTUACJI Z GIERTYCHEM