Reakcja prezydenta Nawrockiego na rosyjską rakietę. Znamy oczekiwania głowy państwa

W wywiadzie dla stacji Polsat News Rafał Leśkiewicz stwierdził, że obecność obcej rakiety nad Polską nie zawsze wymusza posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiciel kancelarii głowy państwa zwrócił uwagę, iż Karol Nawrocki czeka przede wszystkim na precyzyjne ustalenia rządu w związku z wydarzeniami z Lubelszczyzny. Prezydent chce dokładnie wiedzieć, w jaki sposób obiekt znalazł się na naszym terytorium, jak zadziałały radary oraz jakie kroki naprawcze planuje podjąć gabinet Donalda Tuska.

Pan prezydent przede wszystkim oczekuje rzetelnych, szczegółowych, bardzo dokładnych i precyzyjnych raportów dotyczących tego, co się wczoraj wydarzyło - powiedział Leśkiewicz.

Rzecznik głowy państwa podkreślił też konieczność weryfikacji wdrożonych procedur. Pałac Prezydencki chce odpowiedzi na pytanie o skuteczność zmian wprowadzonych po ubiegłorocznym incydencie z rosyjskimi dronami. Należy przypomnieć, że po tamtej sytuacji z września zorganizowano spotkanie w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

ZOBACZ: Zdecydowana reakcja NATO po incydencie w Polsce. "Podejmiemy wszelkie środki"

Kolejnym ważnym aspektem poruszonym w rozmowie był problem komunikacji z cywilami w sytuacji zagrożenia. Wielu mieszkańców Lubelszczyzny, którzy usłyszeli wczorajszy alarm, zwracało uwagę na brak rzetelnych komunikatów na temat bieżącej sytuacji. Według słów Rafała Leśkiewicza, prezydent oczekuje propozycji usprawnienia systemu powiadomień ze strony resortu obrony i premiera Tuska. Przedstawiciel prezydenta zasugerował konieczność ściślejszej współpracy na linii MON-MSWiA, aby lepiej ostrzegać ludność przed podobnymi zdarzeniami.

SPRAWDŹ: Rosyjska rakieta spadła pod Biłgorajem. Mieszkańcy Tarnawy-Kolonii o potężnym huku i świstach w nocy

Pan prezydent oczekuje także, że ministerstwo obrony, ale przede wszystkim pan premier Donald Tusk przedstawi informacje na temat tego, co zrobić, by lepiej informować obywateli, którzy poczuli się wczoraj niedoinformowani w związku z tym incydentem

Już w czwartek 30 lipca poinformowano, że Karol Nawrocki odbył wczesnym rankiem rozmowy z najwyższymi przedstawicielami rządu. Rafał Leśkiewicz sprecyzował te doniesienia, podając szczegóły. Według rzecznika minister Władysław Kosiniak-Kamysz zatelefonował do prezydenta jeszcze przed godziną 6:00. Chwilę po tej konsultacji głowa państwa połączyła się z szefem rządu, Donaldem Tuskiem. Jednocześnie prezydent cały czas monitorował rozwój sytuacji we współpracy z dowódcą Sztabu Generalnego WP, generałem Wiesławem Kukułą.

Wideo z Lubelszczyzny, na miejsce zmierzają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. superexpress