Niebezpieczne zdarzenie w Warze. 11-latek spadł z karuzeli rozpędzonej hulajnogami elektrycznymi

Nietypowe wykorzystanie hulajnóg na placu zabaw w Warze

Do zdarzenia doszło 29 lipca 2026 roku około godziny 21:00 na placu zabaw znajdującym się przy Szkole Podstawowej w Warze. Z ustaleń policjantów wynika, że 11-letni chłopiec przebywał tam w towarzystwie dwóch rówieśników oraz 14-letniej koleżanki. Grupa nastolatków postanowiła wykorzystać hulajnogi elektryczne w celu zwiększenia prędkości obrotowej karuzeli. 11-latek usiadł na środku urządzenia, a pozostali uczestnicy zabawy przyłożyli koła rozpędzonych pojazdów elektrycznych do konstrukcji karuzeli.

Interwencja służb medycznych i transport do szpitala

Zastosowana przez nastolatków metoda pozwoliła na osiągnięcie znacznie większej prędkości obrotowej niż jest to możliwe podczas prawidłowego korzystania z urządzenia. W wyniku tego 11-letni chłopiec wypadł z karuzeli i upadł na twarde podłoże. Na miejsce wezwano załogę ratownictwa medycznego, która udzieliła dziecku pierwszej pomocy. Chłopiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala w Rzeszowie, gdzie podjęto dalsze czynności medyczne.

Policja wyjaśnia sprawę i apeluje do rodziców

Obecnie brzozowscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do wypadku na placu zabaw. O zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach wynikających z podejmowania ryzykownych zachowań. Ważne jest upewnienie się, że młodzi użytkownicy hulajnóg elektrycznych znają obowiązujące przepisy oraz posiadają wymagane uprawnienia do poruszania się takimi pojazdami.

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych przez dzieci

Mundurowi przypominają, że hulajnoga elektryczna to pojazd, którego użytkowanie wiąże się z konkretną odpowiedzialnością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się dopuszczania dzieci w wieku do 13 lat do kierowania takim urządzeniem na drodze. Jedynym wyjątkiem jest poruszanie się w strefie zamieszkania, jednak nawet w takim przypadku dziecko musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Policja podkreśla, że dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych wymaga szczególnej uwagi na sposób, w jaki korzystają oni z urządzeń transportu osobistego.

Źródło: Policja.pl