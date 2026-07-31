Oszustwa w Lublinie. Para z Warszawy wyłudziła niemal 100 000 złotych

Zatrzymanie za oszustwo w dzielnicy Czechów

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zatrzymali dwoje mieszkańców Warszawy. 42-latek oraz 35-latka odpowiedzą za oszustwo, którego dopuścili się wspólnie na początku lipca 2026 roku. Do zdarzenia doszło w lubelskiej dzielnicy Czechów, a sprawcy wykorzystali metodę podszywania się pod funkcjonariuszy organów ścigania. Ich działanie opierało się na przekazaniu nieprawdziwej informacji dotyczącej fałszywych banknotów.

Mechanizm działania sprawców i kolejne przestępstwa

Podczas realizacji oszustwa w Lublinie role w duecie były jasno podzielone. Mężczyzna zajmował się bezpośrednim odbieraniem pieniędzy od pokrzywdzonych osób, natomiast kobieta kontrolowała otoczenie i sprawdzała, czy w pobliżu nie pojawiają się policjanci. W wyniku tego konkretnego czynu sprawcy wyłudzili blisko 20 000 zł. Dalsze działania operacyjne lubelskich mundurowych pozwoliły na powiązanie 42-latka z dwoma kolejnymi przestępstwami, do których zatrzymany się przyznał.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych z Warszawy

Łączna kwota strat wynikająca z działalności podejrzanych osób została oszacowana na prawie 100 000 zł. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna usłyszeli już stosowne zarzuty w tej sprawie. Na wniosek śledczych sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu obojga zatrzymanych na okres 3 miesięcy. Obecnie przebywają oni w Areszcie Śledczym w Lublinie, a za popełnione oszustwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl