Zniszczone auta w Rudzie Śląskiej. 32-latek uszkodził osiem pojazdów

Nocna interwencja policji w Bielszowicach

W nocy z 28 na 29 lipca 2026 roku do dyżurnego rudzkiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o osobie, która dewastuje samochody zaparkowane przy ulicy Ks. Józefa Niedzieli. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy obezwładnili i zatrzymali wskazanego mężczyznę. Funkcjonariusze ustalili podczas oględzin, że uszkodzonych zostało łącznie 8 pojazdów. 32-letni sprawca wybijał w nich szyby oraz powodował wgniecenia w elementach karoserii.

Skuteczność programu Rudzka Tarcza

Szybkie ujęcie sprawcy na gorącym uczynku było możliwe dzięki sprawnej reakcji mundurowych na otrzymany sygnał od mieszkańców. Policja podkreśla, że interwencja ta jest potwierdzeniem skuteczności oraz poprawnej dyslokacji patroli w mieście w ramach programu Rudzka Tarcza. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu funkcjonariuszy pomoc dotarła na miejsce zdarzenia w krótkim czasie. Zatrzymany 32-latek został przewieziony do jednostki policji w celu wykonania dalszych czynności procesowych.

Wysokie straty i dozór prokuratorski

Wstępna wartość strat spowodowanych przez mieszkańca Rudy Śląskiej została oszacowana na kwotę ponad 70 000 zł. Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy, ale nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i tłumaczył policjantom, że nie pamięta całego zajścia. Za zniszczenie cudzego mienia zgodnie z przepisami kodeksu karnego grozi mu kara do 5 lat więzienia. O dalszym losie 32-latka zadecyduje sąd, a obecnie pozostaje on pod dozorem policyjnym.

Źródło: Policja.pl