Incydent w Oświęcimiu. Obywatel Kolumbii zatrzymany za propagowanie nazizmu w byłym obozie Auschwitz

Interwencja na terenie Muzeum Auschwitz–Birkenau

W środę 15 lipca 2026 roku Straż Muzealna byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady ujęła 34-letniego obywatela Kolumbii. Interwencja miała związek z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na propagowaniu nazizmu. Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy przejęli obcokrajowca i przewieźli go do oświęcimskiej komendy. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego przystąpili do szczegółowego wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia.

Zarzuty i dobrowolne poddanie się karze

W trakcie prowadzonych czynności śledczy ustalili, że mężczyzna podczas zwiedzania terenu byłego obozu Auschwitz pozował do zdjęć, wykonując ręką gesty hitlerowskiego pozdrowienia. Fotografie wykonywał mu towarzyszący mu znajomy. O zdarzeniu poinformowano Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi zarzutu propagowania nazizmu. Podejrzany przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 2000 zł oraz podania wyroku do publicznej wiadomości.

Wniosek o deportację i przekazanie Straży Granicznej

Po zakończeniu czynności procesowych cudzoziemiec został przekazany strażnikom granicznym z Grupy Zamiejscowej w Oświęcimiu Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Policjanci skierowali jednocześnie wniosek o wydanie decyzji, która zobowiąże mężczyznę do powrotu do kraju pochodzenia. Obecnie Straż Graniczna prowadzi postępowanie, którego celem jest deportacja obcokrajowca z Polski. Służby przypominają, że każda osoba przebywająca w kraju ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów.

Konsekwencje łamania prawa przez cudzoziemców

Zgodnie z polskimi przepisami oraz Ustawą o cudzoziemcach obywatele innych państw skazani za przestępstwa muszą liczyć się z możliwością wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura taka jest uruchamiana w sytuacjach, gdy obecność danej osoby może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Wobec osób naruszających prawo podejmowane są stanowcze działania przewidziane w kodeksach. W tym przypadku rażące naruszenie przepisów stało się podstawą do rozpoczęcia procedury zmierzającej do usunięcia mężczyzny z kraju.

Źródło: Policja.pl