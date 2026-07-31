Grill Morawieckiego z dyspensą na piątek. Stowarzyszenie uspokaja wierzących

Spis treści Kto udziela dyspensy na piątek?

Organizacja kierowana przez Mateusza Morawieckiego ma za sobą wyjątkowo burzliwy czas. Zaczęło się od kontrowersji wokół tak zwanych lojalek, by później przejść do gróźb wyrzucenia z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie jednak Komitet Polityczny PiS nie zdecydował się na usunięcie członków stowarzyszenia z partii, przekazując ich przypadki do zbadania Karolowi Karskiemu, pełniącemu funkcję rzecznika dyscyplinarnego. Zwieńczeniem tych zmian było formalne zgłoszenie nowego koła poselskiego. Zwieńczeniem tych wydarzeń ma być teraz hucznie zapowiadane spotkanie przy grillu.

CZYTAJ: Mateusz Morawiecki zapowiada rezygnację z ważnej funkcji. Zostawia jednak uchyloną furtkę

Jak zapewne wiecie, podczas jutrzejszego Festiwalu #RozwójPlusWy będzie można skosztować pysznych dań z grilla.Dla osób wierzących mamy ważną informację: na czas jutrzejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów… pic.twitter.com/RoHJVbyTST— Rozwój Plus (@RozwojPlus) July 30, 2026

Wydarzenie zatytułowane „Rozwój + Wy” zaplanowano właśnie na piątek, 31 lipca. Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie przyjmie formę dużej imprezy plenerowej, na której nie zabraknie paneli dyskusyjnych i debat o przyszłości kraju, ale też zwykłego biesiadowania. Ponieważ impreza wypada w piątek, wielu zastanawiało się, czy menu ograniczy się do potraw wegetariańskich. Ludzie byłego premiera znaleźli jednak rozwiązanie. Stowarzyszenie wydało oświadczenie, z którego wynika, że uczestnicy mogą bez obaw jeść mięso, ponieważ na ten dzień przewidziano stosowne zwolnienie z obowiązku postu.

Dla osób wierzących mamy ważną informację: na czas jutrzejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Można z niej skorzystać po spełnieniu zwyczajnych warunków, takich jak odmówienie krótkiej modlitwy w intencji Ojca Świętego. Wiemy, że jutro spotkają się osoby o różnych przekonaniach i wrażliwości, dlatego zależy nam na tym, aby każdy czuł się komfortowo. Do zobaczenia już jutro! Zapowiada się piękny dzień - przekazano na dzień przed imprezą w specjalnym komunikacie.

Kto udziela dyspensy na piątek?

Zwolnienie z przestrzegania kościelnych nakazów, w tym wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątki, leży w gestii biskupa danej diecezji lub miejscowego proboszcza. W przypadku prywatnych inicjatyw, do jakich zalicza się piknik stowarzyszenia Morawieckiego, wystarczające jest zwykle zwrócenie się do swojego duszpasterza lub księdza z parafii, w której odbywa się spotkanie. Uzyskanie takiego pozwolenia wiąże się z konkretnymi wymaganiami. Wierni muszą zobowiązać się do podjęcia działań pokutnych, odmówienia modlitwy w intencjach papieża bądź przekazania datku na szczytne cele, takie jak wsparcie misji, ubogich czy uchodźców.