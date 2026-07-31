Braun rezerwuje miejsca na listach. „Piątki” dla mundurowych

Europoseł zdradził część wyborczego planu swojej formacji na nadchodzącą elekcję parlamentarną. Grzegorz Braun zadeklarował mocne wsparcie dla kandydatów noszących na co dzień mundur i zaprosił ich do startu ze swoich list.

Przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej spotkał się z dziennikarzami w Warszawie przed pomnikiem Armii Krajowej. To właśnie tam padły słowa o preferencyjnym traktowaniu wojskowych i funkcjonariuszy podczas konstruowania list wyborczych.

Mundurowi dostaną piąte miejsca na listach Konfederacji Korony Polskiej

Szczegóły przedstawione przez polityka zakładają, że we wszystkich 41 okręgach w kraju numer pięć na liście będzie należał do reprezentanta służb mundurowych. W ten sposób ugrupowanie chce przyciągnąć do siebie to środowisko.

Podczas spotkania z mediami Braun akcentował bezkompromisowe stanowisko swojej partii wobec kwestii związanych z bezpieczeństwem samych mundurowych. Ten aspekt ma stanowić jeden z filarów propozycji programowych Konfederacji Korony Polskiej.

Zdaniem lidera KKP nie można mówić o gwarancji spokoju i bezpieczeństwa dla zwykłych obywateli, dopóki państwo nie zatroszczy się o właściwą ochronę ludzi służących w armii i policji.

Grzegorz Braun stanowczo o polskich żołnierzach i strzeżeniu granic

Występując przed pomnikiem AK, europoseł przekonywał, że monopol na operowanie z bronią w ręku na polskiej ziemi musi mieć wyłącznie żołnierz służący pod polską flagą. Według jego oceny to na polskiej armii spoczywa główny ciężar zabezpieczenia granic państwowych.

Eksperci oceniają, że taki manewr z listami to element budowania konkretnego wizerunku Konfederacji Korony Polskiej. Partia chce być postrzegana jako obrońca interesów armii, bezpieczeństwa narodowego oraz samych funkcjonariuszy państwowych.

Polskie prawo dopuszcza start zawodowych żołnierzy w wyborach do parlamentu krajowego oraz europejskiego. Wymaga to jedynie poinformowania przełożonego w jednostce, a ustawa o obronie ojczyzny gwarantuje im na okres trwania kampanii bezpłatny urlop.

Poniżej galeria zdjęć: Grzegorz Braun pojawił się w prokuraturze. Nie otrzymał żadnych zarzutów

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