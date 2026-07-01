PILNE! Będzie kolejne weto prezydenta! Kluczowa ustawa dla rządu Tuska

Michał Rawa
pmar
2026-07-01 15:40

Według ustaleń naszego reportera, Karol Nawrocki zamierza zawetować ustawę dotyczącą statusu osoby najbliższej, co może mieć istotne konsekwencje polityczne. Oznacza to, że prezydent, wbrew oczekiwaniom Donalda Tuska, ostatecznie nie złoży podpisu pod wspomnianym aktem prawnym, co stanowi poważny cios dla rządzącej koalicji, dla której przyjęcie tej ustawy było kwestią o kluczowym znaczeniu. Niemniej jednak, jeszcze dziś w Pałacu Prezydenckim ma dojść do spotkania "ostatniej szansy" – prawdopodobnie ostatniej próby przekonania Karola Nawrockiego do zmiany stanowiska w tej kwestii.

Uśmiechnięty prezydent Karol Nawrocki z uniesionym kciukiem wśród tłumu. O planowanym wecie ustawy przeczytasz w Radiu Eska.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Nasze nowe ustalenia wskazują, że prezydent Karol Nawrocki planuje ponownie użyć swojego prawa do weta.
  • Tym razem chodzi o ważną dla koalicji rządzącej ustawę.
  • Czy spotkanie "ostatniej szansy" coś zmieni?
  • Poznajcie szczegóły. 

W środę 1 lipca 2026 roku o 16:30 z prezydentem Karolem Nawrocki spotka się posłanka PSL Urszula Pasławska. To współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. ​ Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Eska - otoczenie Karola Nawrockiego jest dużo bardziej krytyczne do takich regulacji, niż sam prezydent. - Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie. Ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę - mówiła Urszula Pasławska w rozmowie z Radiem Eska.

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Przypomnijmy - przepisy przygotowane przez ludowców i polityków Lewicy wprowadzają możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby, pozostające w związku. Umowa pozwoliłaby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera.

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W ubiegłym tygodniu ustawę przyjął Senat, pod koniec maja zyskała większość w Sejmie.

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