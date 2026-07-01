PILNE! Będzie kolejne weto prezydenta! Kluczowa ustawa dla rządu Tuska

Nasze nowe ustalenia wskazują, że prezydent Karol Nawrocki planuje ponownie użyć swojego prawa do weta.

Tym razem chodzi o ważną dla koalicji rządzącej ustawę.

Czy spotkanie "ostatniej szansy" coś zmieni?

Poznajcie szczegóły.

W środę 1 lipca 2026 roku o 16:30 z prezydentem Karolem Nawrocki spotka się posłanka PSL Urszula Pasławska. To współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. ​ Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Eska - otoczenie Karola Nawrockiego jest dużo bardziej krytyczne do takich regulacji, niż sam prezydent. - Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie. Ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę - mówiła Urszula Pasławska w rozmowie z Radiem Eska.

Zobacz: Najlepszy w całej historii wynik Karola Nawrockiego! Ogromny spadek Rafała Trzaskowskiego

Przypomnijmy - przepisy przygotowane przez ludowców i polityków Lewicy wprowadzają możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby, pozostające w związku. Umowa pozwoliłaby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera.

Sprawdź: Dramat podczas kampanii wyborczej. Karol Nawrocki stracił przytomność, mogło dojść do otrucia

W ubiegłym tygodniu ustawę przyjął Senat, pod koniec maja zyskała większość w Sejmie.