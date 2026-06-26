Najlepszy w całej historii wynik Karola Nawrockiego! Ogromny spadek Rafała Trzaskowskiego

W piątek 26 czerwca światło dzienne ujrzało najświeższe badanie zaufania społecznego względem czołowych polityków w kraju.

Największym wygranym zestawienia okazał się prezydent Karol Nawrocki, ustanawiając absolutny rekord.

Na przeciwnym biegunie znalazł się Rafał Trzaskowski, który musi przełknąć gorzką pigułkę ogromnego spadku notowań.

Sondaż IBRiS: Karol Nawrocki bije rekord poparcia politycznego

Decyzja głowy państwa o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w żaden sposób nie uderzyła w wizerunek prezydenta w oczach obywateli. Z najnowszego zestawienia wynika, że prezydent zyskał aż 54,8 proc. pozytywnych ocen od badanych, co obejmuje 23,8 proc. odpowiedzi „zdecydowanie ufam” oraz 31 proc. wskazań „raczej ufam”. Stanowi to imponujący awans o 8,4 punktu procentowego w zestawieniu z ubiegłym miesiącem. Krytyczne spojrzenie na działania głowy państwa zachowuje obecnie 39,3 proc. ankietowanych, przy czym 30,5 proc. to zdecydowani przeciwnicy, a 8,8 proc. wyraża raczej nieufny stosunek do jego osoby.

- Karol Nawrocki zdecydowanie wyprzedza wszystkich pozostałych polityków w najnowszym rankingu zaufania. Nie dość, że prezydent odzyskuje swój unikalny atut, to jeszcze bije rekordowy wynik Szymona Hołowni z czasów, gdy założyciel Polski 2050 był u szczytu popularności

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Bardzo dobrze / Dobrze (Prezydent działa na plus!) Ani dobrze, ani źle (Jest mi obojętne / Nie mam zdania) Źle / Bardzo źle (Prezydent mnie rozczarowuje!)

- Oznacza to, że Karol Nawrocki bije o 0,4 pkt proc. rekord wszech czasów, należący wcześniej do Szymona Hołowni. Ówczesnemu marszałkowi Sejmu w szczycie popularności w styczniu 2024 r. ufało 54,4 proc. osób. Prezydent odzyskuje także unikalny atut: ma zdecydowanie więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych

Radosław Sikorski i Donald Tusk na podium. Rafał Trzaskowski z potężnym spadkiem

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski stabilnie zajmuje drugą lokatę w najnowszym badaniu, gromadząc wokół siebie 42,6 proc. ufających mu osób, co przekłada się na 23,9 proc. twardych zwolenników i 18,7 proc. umiarkowanych sympatyków. Taki rezultat oznacza zaledwie kosmetyczną stratę na poziomie 0,1 punktu procentowego w relacji do majowych wyników, choć negatywny stosunek do ministra spraw zagranicznych wyraża obecnie aż 51 proc. obywateli. Trzecie miejsce na podium należy do szefa rządu Donalda Tuska, którego notowania urosły o 1,5 punktu procentowego i wynoszą teraz 38,1 proc. zaufania (23,3 proc. zdecydowanych opinii oraz 14,8 proc. umiarkowanych). Premier musi jednak liczyć się z faktem, że ponad połowa społeczeństwa, czyli dokładnie 57,6 proc., wciąż odnosi się do niego z dużym dystansem i brakiem wiary.

- Prawdziwy krach notowań zalicza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, co może mieć związek z aferą w Szpitalu Południowym. Należy wskazać, że badanie prowadzone było już po pierwszych doniesieniach na temat nieprawidłowości w stołecznej placówce. Wiceprzewodniczący KO zalicza największy spadek ze wszystkich polityków w sondażu, aż o 5,6 pkt proc. Obecnie ufa mu mniej niż jedna trzecia, bo tylko 32,5 proc. Polaków

Zaprezentowane rezultaty zostały zgromadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na bezpośrednie zlecenie portalu Onet w okresie między 19 a 21 czerwca 2026 roku. Pomiary wykonano za pomocą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych systemem komputerowym (powszechna metoda CATI). Grupa docelowa całego przedsięwzięcia obejmowała bardzo dokładną i reprezentatywną próbę 1100 dorosłych mieszkańców naszego kraju.

Karol Nawrocki na kameralnym spotkaniu z Polonią po mszy w Silver Spring w stanie Maryland, 14.06.2026