Nawroccy z synami świętują przed Pałacem Prezydenckim. Zabrakło małej Kasi

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-06 20:33

Pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego to ważne wydarzenie w jego politycznym i prywatnym życiu. Z tej okazji przed Pałacem Prezydenckim odbyła się specjalna uroczystość. Głowa państwa wygłosiła przemówienie do zgromadzonych, pojawiając się na dziedzińcu w towarzystwie żony Marty oraz synów Antoniego i Daniela. Wśród najbliższych zabrakło jednak najmłodszej pociechy – córeczki Kasi.

Uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w rocznicę zaprzysiężenia

W czwartek 6 sierpnia przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zorganizowano wyjątkowe wydarzenie, uświetniające pierwszą rocznicę objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego. Warto zaznaczyć, że jest to nowość – wcześniej żaden prezydent nie decydował się na obchody w takiej formie.

Przed pojawieniem się głowy państwa na dziedzińcu odbyła się specjalna debata, którą poprowadziła znana dziennikarka Dorota Gawryluk. Wzięli w niej udział publicysta Rafał Ziemkiewicz, były kandydat na prezydenta z 2026 roku Krzysztof Stanowski oraz doradca społeczny prezydenta, prof. Andrzej Nowak. Profesor jest autorem wydanej niedawno książki pt. „Skąd się wziął Karol Nawrocki? prof. Nowak rozmawia z prezydentem” i pełnił funkcję przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu poparcia Karola Nawrockiego.

Dorota Gawryluk na debacie przed Pałacem Prezydenckim
Galeria zdjęć 12

Przemówienie Karola Nawrockiego po debacie

Po zakończeniu dyskusji zgromadzeni obejrzeli krótki program artystyczny z udziałem rapera Eldo, a następnie głos zabrał prezydent. W trakcie wystąpienia Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do obecnych:

- Dziś z głębi serca chcę Was zapewnić, że każdego dnia, podczas wszystkich wydarzeń widzę tylko Wasze twarze. To dla nas wszystkich ten rok i kolejne cztery to wielka dziejowa szansa, aby zrozumieć, że przyszłość i dobrobyt Polski rozstrzyga się w małych zakładach, w dużych przedsiębiorstwach, w piekarniach, w domach zwykłych Polaków.

Rodzina Nawrockich na rocznicy. Znowu brak małej Kasi

Na dziedzińcu prezydentowi towarzyszyli najbliżsi: żona Marta Nawrocka oraz synowie Daniel i Antoni. Po raz kolejny podczas tak ważnego wydarzenia zabrakło najmłodszej w rodzinie, Kasi Nawrockiej.

SPRAWDŹ: Eldo wystąpił przed Pałacem Prezydenckim. Raper lata temu został muzułmaninem

Identyczna sytuacja miała miejsce rok temu podczas ceremonii zaprzysiężenia. Dziewczynki nie było ani w Sejmie, gdy Nawrocki składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, ani podczas uroczystej mszy, czy później na Zamku Królewskim. Kasia dołączyła do rodziców i braci dopiero wtedy, gdy nowa para prezydencka dotarła do Pałacu Prezydenckiego, gdzie powitali ich ustępujący Andrzej i Agata Dudowie. Wówczas córka z entuzjazmem rzuciła się w ramiona rodziców, co wywołało wzruszenie u obserwatorów.

PONIŻEJ FOTOGRAFIE Z OBCHODÓW ROCZNICY ZAPRZYSIĘŻENIA

Uśmiechnięty prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą na tle biało-czerwonej flagi. O rocznicy zaprzysiężenia przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 41
marta nawrocka