Nawroccy z synami świętują przed Pałacem Prezydenckim. Zabrakło małej Kasi

Uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w rocznicę zaprzysiężenia

W czwartek 6 sierpnia przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zorganizowano wyjątkowe wydarzenie, uświetniające pierwszą rocznicę objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego. Warto zaznaczyć, że jest to nowość – wcześniej żaden prezydent nie decydował się na obchody w takiej formie.

Przed pojawieniem się głowy państwa na dziedzińcu odbyła się specjalna debata, którą poprowadziła znana dziennikarka Dorota Gawryluk. Wzięli w niej udział publicysta Rafał Ziemkiewicz, były kandydat na prezydenta z 2026 roku Krzysztof Stanowski oraz doradca społeczny prezydenta, prof. Andrzej Nowak. Profesor jest autorem wydanej niedawno książki pt. „Skąd się wziął Karol Nawrocki? prof. Nowak rozmawia z prezydentem” i pełnił funkcję przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu poparcia Karola Nawrockiego.

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Przemówienie Karola Nawrockiego po debacie

Po zakończeniu dyskusji zgromadzeni obejrzeli krótki program artystyczny z udziałem rapera Eldo, a następnie głos zabrał prezydent. W trakcie wystąpienia Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do obecnych:

- Dziś z głębi serca chcę Was zapewnić, że każdego dnia, podczas wszystkich wydarzeń widzę tylko Wasze twarze. To dla nas wszystkich ten rok i kolejne cztery to wielka dziejowa szansa, aby zrozumieć, że przyszłość i dobrobyt Polski rozstrzyga się w małych zakładach, w dużych przedsiębiorstwach, w piekarniach, w domach zwykłych Polaków.

Rodzina Nawrockich na rocznicy. Znowu brak małej Kasi

Na dziedzińcu prezydentowi towarzyszyli najbliżsi: żona Marta Nawrocka oraz synowie Daniel i Antoni. Po raz kolejny podczas tak ważnego wydarzenia zabrakło najmłodszej w rodzinie, Kasi Nawrockiej.

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Identyczna sytuacja miała miejsce rok temu podczas ceremonii zaprzysiężenia. Dziewczynki nie było ani w Sejmie, gdy Nawrocki składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, ani podczas uroczystej mszy, czy później na Zamku Królewskim. Kasia dołączyła do rodziców i braci dopiero wtedy, gdy nowa para prezydencka dotarła do Pałacu Prezydenckiego, gdzie powitali ich ustępujący Andrzej i Agata Dudowie. Wówczas córka z entuzjazmem rzuciła się w ramiona rodziców, co wywołało wzruszenie u obserwatorów.

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