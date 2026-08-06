Zaskakująca prowadząca debatę z okazji roku prezydentury Karola Nawrockiego

Spis treści Pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego

W czwartek 6 sierpnia przypada pierwsza rocznica objęcia urzędu przez głowę państwa. Paweł Szefernaker, pełniący funkcję szefa gabinetu prezydenta, zapowiedział, że obchody przed Pałacem Prezydenckim otworzy panel dyskusyjny z udziałem znanych publicystów. W dalszej części zaplanowano występy artystyczne, a punktem kulminacyjnym ma być oficjalne przemówienie Karola Nawrockiego.

W gronie dyskutantów znaleźli się Rafał Ziemkiewicz, były pretendent do fotela prezydenckiego w 2026 roku Krzysztof Stanowski oraz doradca społeczny głowy państwa, profesor Andrzej Nowak. Ten ostatni to nie tylko autor świeżo wydanej publikacji „Skąd się wziął Karol Nawrocki? prof. Nowak rozmawia z prezydentem”, ale również dawny szef Obywatelskiego Komitetu poparcia obecnego prezydenta. Za moderowanie całej rozmowy odpowiadała popularna prezenterka Dorota Gawryluk, która zaprezentowała się zgromadzonym w szykownej sukni o odcieniu atramentowego granatu.

Pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego

Oficjalne przejęcie władzy miało miejsce 6 sierpnia 2025 roku, kiedy to nowa głowa państwa wygłosiła rotę przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Podczas wtorkowego spotkania z mediami Paweł Szefernaker przypomniał o tłumach, które dwanaście miesięcy wcześniej zjechały do stolicy na ceremonię inauguracji. Współpracownik Karola Nawrockiego podkreślił, że tamte wydarzenia stanowiły zwieńczenie woli wyborców z 1 czerwca, decydujących się na zmianę wbrew potężnemu aparatowi ówczesnej władzy, rzekomo dążącemu do zablokowania tej kandydatury.

– Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie, pod Sejmem zgromadziły się dziesiątki tysięcy Polaków, którzy z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie – mówił Paweł Szefernaker, który jednocześnie zapraszał na to wydarzenie.