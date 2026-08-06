Najbliżsi i współpracownicy ujawnili termin oraz miejsce ceremonii pogrzebowej Andrzeja Morozowskiego. Ceniony prezenter odszedł 4 sierpnia w wieku 69 lat, przegrywając walkę z rakiem. Dziennikarz przez ponad dwadzieścia lat był kluczową postacią stacji TVN24, aktywnie kształtując rynek telewizji informacyjnych w naszym kraju.

Uroczystości żałobne odbędą się 14 sierpnia o 10.00 na warszawskich Powązkach Wojskowych. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty, co oznacza, że każdy będzie mógł pożegnać wieloletniego publicystę.

Po zakończeniu tej części ceremonii, kondukt przemieści się na cmentarz w Pyrach przy ul. Farbiarskiej. Samo złożenie urny do grobu odbędzie się już w gronie najbliższych, bez asysty kamer oraz fotoreporterów.

Był jedną z najważniejszych postaci w TVN24

Andrzej Morozowski był jednym z pionierów wolnych mediów w Polsce. Zaczynał w Radiu Zet, a następnie tworzył materiały sejmowe dla „Teleexpressu”. Z redakcją TVN24 związał się w 2001 roku. Przez ten czas był gospodarzem wielu autorskich programów. Prowadził takie formaty jak „Skaner polityczny”, „Studio 24”, „Kuluary” czy „Bohater tygodnia”. Jednak to audycja „Tak jest” stała się jego flagowym projektem, prowadzonym przez wiele lat.

Wielką rozpoznawalność zdobył dzięki audycji „Teraz my!”, którą tworzył z Tomaszem Sekielskim. Był to jeden z najchętniej oglądanych programów publicystycznych w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. Praca Morozowskiego była wielokrotnie doceniana – dziennikarz zdobył m.in. Telekamerę, statuetkę Grand Press, Wiktora oraz Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego.

Dziennikarz o swojej chorobie mówił głośno

W ostatnim czasie publicysta zdecydował się podzielić informacjami na temat swojego zdrowia. Po kilkumiesięcznej przerwie ponownie poprowadził program „Tak jest” i wyjaśnił widzom przyczyny swojej nieobecności.

Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej – mówił po powrocie.

Zmagania z rakiem okazały się niestety śmiertelne. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia 2026 roku.

Bliscy prezentera stronili od blasku fleszy

Andrzej Morozowski na co dzień rozmawiał z kluczowymi osobistościami polskiej polityki, ale dbał o swoją prywatność. Wiadomo, że poślubił Agatę Nowakowską, która zajmuje się dziennikarstwem biznesowym. Małżeństwo wspólnie doczekało się syna Jana.

W przeszłości dziennikarz wyznał, że jednym z najgorszych okresów w jego życiu były zmagania o zdrowie nowo narodzonego dziecka. Z powodu poważnej choroby syn przebywał miesiącami w Centrum Zdrowia Dziecka. To doświadczenie mocno wpłynęło na prezenter, zmieniając jego perspektywę i wartości.

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