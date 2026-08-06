Iga Świątek wygrywa w turnieju WTA w Toronto. Kto będzie następną rywalką Polki?

Turniej WTA w Toronto toczy się dalej

Mecz trzeciej rundy kanadyjskich zawodów rozpoczął się niespodziewanie od straty podania przez polską zawodniczkę. Iga Świątek szybko jednak odrobiła straty i przejęła inicjatywę na korcie twardym. Kluczowym momentem pierwszej partii było przełamanie serwisu Szwajcarki ze stanu 0:40, co dało Polce prowadzenie 4:1. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się kolejnym przełamaniem i zwycięstwem faworytki 6:2. Był to czwarty pojedynek obu tenisistek, a trzeci wygrany przez reprezentantkę Polski.

W drugim secie reprezentantka Polski zaprezentowała znacznie wyższy poziom gry już od pierwszych piłek. Szybkie przełamanie podania Viktoriji Golubic pozwoliło polskiej zawodniczce na wypracowanie przewagi 3:0. W tej fazie spotkania Szwajcarka, sklasyfikowana na 51. miejscu w rankingu WTA, zdołała wygrać zaledwie jednego gema. Całe czwartkowe spotkanie trwało zaledwie godzinę i osiem minut. Warto przypomnieć, że w poprzedniej rundzie polska tenisistka wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek wynikiem 6:0, 6:3.

"- To był dobry dzień, bardzo się cieszę z tego, jak grałam. Początek nie był najlepszy, ale od tego momentu grałam coraz lepiej, jestem z tego zadowolona" - powiedziała Raszynianka w krótkiej rozmowie na korcie po spotkaniu.

Kto zagra z Polką w ósmej finału?

Reprezentantka Polski pozostaje ostatnią naszą rodaczką w głównej drabince zawodów w Kanadzie. Wcześniej z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska, Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Kolejną przeciwniczką rozstawionej z numerem siódmym zawodniczki będzie wygrana ze starcia Ukrainki Marty Kostjuk z Amerykanką Madison Keys. Przed awansem do tej fazy szwajcarska rywalka wyeliminowała Australijkę Kimberly Birrell oraz Chorwatkę Donnę Vekić. Awans polskiej zawodniczki daje nadzieję na powtórzenie historycznego sukcesu polskiego tenisa.

Zawody Canadian Open należą do najbardziej prestiżowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Mecze tej kanadyjskiej imprezy odbywają się naprzemiennie w dwóch miastach, czyli Toronto oraz Montrealu. W latach parzystych kobiece zmagania goszczą w pierwszej z wymienionych lokalizacji, podczas gdy mężczyźni rywalizują w drugiej. W 2014 roku na najwyższym stopniu podium tego turnieju stanęła Agnieszka Radwańska. Obecna najwyżej notowana polska zawodniczka ma szansę na nawiązanie do tego historycznego osiągnięcia.