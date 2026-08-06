Marta Nawrocka na rocznicy zaprzysiężenia męża. Ten szczegół na nadgarstku przykuwa wzrok

Spis treści Ubiór Marty Nawrockiej pod lupą

Szóstego sierpnia 2026 roku zorganizowano specjalne obchody pod Pałacem Prezydenckim, które miały na celu podsumowanie pierwszych dwunastu miesięcy urzędowania Karola Nawrockiego. W programie znalazła się debata, w której uczestniczyli Krzysztof Stanowski, prof. Andrzej Nowak i Rafał Ziemkiewicz. Część artystyczną zapewniła formacja Zagórzańska Siła. Wśród obecnych była Marta Nawrocka, której elegancki ubiór i upięcie włosów przypominały jej wizerunek z dnia przejęcia władzy przez męża.

Sonda Czy Marta Nawrocka jest dobrą pierwszą damą? Tak Średnio Nie Nie wiem

Sierpniowe uroczystości pod Pałacem Prezydenckim przyciągnęły zgromadzonych wokół specjalnie przygotowanych trybun. Na niewielkiej scenie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli znani paneliści: Krzysztof Stanowski, prof. Andrzej Nowak oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz. Rolę prowadzącej debatę pełniła Dorota Gawryluk.

Kiedy panel dyskusyjny dobiegł końca, scena należała do artystów z zespołu Zagórzańska Siła, którzy wykonali hymn państwowy. W tym momencie do zebranych dołączyli Marta i Karol Nawroccy, którzy zasiedli na honorowych miejscach w samym przodzie widowni.

Ubiór Marty Nawrockiej pod lupą

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia pierwsza dama zaprezentowała się w minimalistycznej, kremowej sukience sięgającej do połowy łydki, z rękawami o długości trzy czwarte. Całość uzupełniało obuwie w tej samej tonacji barwnej. Szczególną uwagę obserwatorów przykuł oryginalny kwiatowy akcent z subtelnymi wstążkami, dopasowany kolorystycznie do kreacji i umieszczony na nadgarstku żony prezydenta.

Ciekawostką jest fakt, że pierwsza dama zdecydowała się na upięcie włosów w kok, powielając fryzurę z uroczystości sprzed roku. Jednakże jej garderoba była zupełnie inna niż w dniu inauguracji. Podczas sejmowej części zaprzysiężenia wystąpiła w niebieskim kostiumie, natomiast przed Pałacem Prezydenckim pokazała się w białej marynarce zestawionej z ciemnymi spodniami.

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, w której można dokładnie przyjrzeć się, jak prezentowała się Marta Nawrocka podczas rocznicowych uroczystości.

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