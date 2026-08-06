Marta Nawrocka na rocznicy zaprzysiężenia męża. Ten szczegół na nadgarstku przykuwa wzrok

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Szóstego sierpnia 2026 roku zorganizowano specjalne obchody pod Pałacem Prezydenckim, które miały na celu podsumowanie pierwszych dwunastu miesięcy urzędowania Karola Nawrockiego. W programie znalazła się debata, w której uczestniczyli Krzysztof Stanowski, prof. Andrzej Nowak i Rafał Ziemkiewicz. Część artystyczną zapewniła formacja Zagórzańska Siła. Wśród obecnych była Marta Nawrocka, której elegancki ubiór i upięcie włosów przypominały jej wizerunek z dnia przejęcia władzy przez męża.
Sierpniowe uroczystości pod Pałacem Prezydenckim przyciągnęły zgromadzonych wokół specjalnie przygotowanych trybun. Na niewielkiej scenie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli znani paneliści: Krzysztof Stanowski, prof. Andrzej Nowak oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz. Rolę prowadzącej debatę pełniła Dorota Gawryluk.
Kiedy panel dyskusyjny dobiegł końca, scena należała do artystów z zespołu Zagórzańska Siła, którzy wykonali hymn państwowy. W tym momencie do zebranych dołączyli Marta i Karol Nawroccy, którzy zasiedli na honorowych miejscach w samym przodzie widowni.
Ubiór Marty Nawrockiej pod lupą
Podczas tego wyjątkowego wydarzenia pierwsza dama zaprezentowała się w minimalistycznej, kremowej sukience sięgającej do połowy łydki, z rękawami o długości trzy czwarte. Całość uzupełniało obuwie w tej samej tonacji barwnej. Szczególną uwagę obserwatorów przykuł oryginalny kwiatowy akcent z subtelnymi wstążkami, dopasowany kolorystycznie do kreacji i umieszczony na nadgarstku żony prezydenta.
Ciekawostką jest fakt, że pierwsza dama zdecydowała się na upięcie włosów w kok, powielając fryzurę z uroczystości sprzed roku. Jednakże jej garderoba była zupełnie inna niż w dniu inauguracji. Podczas sejmowej części zaprzysiężenia wystąpiła w niebieskim kostiumie, natomiast przed Pałacem Prezydenckim pokazała się w białej marynarce zestawionej z ciemnymi spodniami.
Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, w której można dokładnie przyjrzeć się, jak prezentowała się Marta Nawrocka podczas rocznicowych uroczystości.