Krzysztof Stanowski ocenia zwycięstwo Karola Nawrockiego. Zaskakujące słowa o kampanii

Według Krzysztofa Stanowskiego na sukces Karola Nawrockiego wpłynęły potknięcia jego największego rywala, Rafała Trzaskowskiego.

Obecna głowa państwa na starcie wyścigu o fotel prezydencki borykała się z anonimowością, próbą zamilczenia oraz licznymi przekłamaniami.

Założyciel Kanału Zero wyjawił, że na początku miał zniekształcony obraz Karola Nawrockiego ze względu na dezinformację. Gdy w końcu spotkał go twarzą w twarz, był zdumiony.

Debatę podsumowującą działalność Karola Nawrockiego zorganizowano pod Pałacem Prezydenckim 6 sierpnia 2026 roku. W dyskusji przed budynkiem wzięli udział Krzysztof Stanowski, publicysta Rafał Ziemkiewicz i prof. Andrzej Nowak. Rolę moderatorki pełniła dziennikarka Dorota Gawryluk.

Krzysztof Stanowski mówi o kampanii prezydenckiej

Twórca Kanału Zero został na wstępie zapytany o źródła sukcesu Karola Nawrockiego. Dziennikarz musiał odpowiedzieć, czy wygrana obecnego prezydenta to efekt potknięć jego głównego rywala, Rafała Trzaskowskiego.

63

- To zawsze są naczynia połączone i odpływy od jednego kandydata są zawsze dobrymi wiadomościami dla innego. Główny kontrkandydat Karola Nawrockiego popełniał duże błędy i ta kampania nie była dla niego udana. Obserwując to z bliska, aż zaskakujące było, że człowiek z takim amerykańskim luzem i stylem bycia tak naprawdę w sytuacjach stresowych radził sobie coraz gorzej, a Karol Nawrocki rósł

Sonda Czy Karol Nawrocki ma szansę na druga kadencję prezydentury? Tak Nie Nie wiem

Dziennikarz zwrócił uwagę na trudności, z jakimi mierzył się zwycięzca wyborów. Karol Nawrocki nie tylko rywalizował z innymi politykami, ale też musiał pokonać własną anonimowość i zmasowaną dezinformację.

- Dla Karola Nawrockiego ta kampania wyborcza była o tyle specyficzna, że on nie walczył z kandydatami, musiał najpierw przebić się przez zmowę milczenia na jego temat, [...] a nawet zmowę manipulacji, których było bardzo dużo. Sam byłem zaskoczony, gdy poznałem osobiście dzisiejszego prezydenta, że jest to to postać zupełnie inna niż ta, w którą sam uwierzyłem początkowo

Czy Rafał Trzaskowski przyczynił się do wygranej Karola Nawrockiego?

Krzysztof Stanowski ocenił, że działania podejmowane przez prezydenta Warszawy przynosiły mu straty. Błędy Rafała Trzaskowskiego okazały się za to niezwykle korzystne dla Karola Nawrockiego.

- Dla Karola Nawrockiego początek kampanii był bardzo trudny, bo startował z poziomu osoby anonimowej w Polsce. [...] Takiej osobie trudno jest odkłamać swój wizerunek i trochę mu to zajęło, ale finalnie się udało. Kontrkandydat bardzo pomagał w tym wszystkim i zamiast dmuchać we własne żagle, dmuchał w żagle przeciwnika