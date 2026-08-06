Turniej WTA w Toronto. Katarzyna Piter szybko kończy grę w deblu

Porażka na starcie w Kanadzie

Katarzyna Piter była jedyną reprezentantką Polski startującą w grze podwójnej na twardych kortach w Toronto. Niestety jej występ zakończył się już na etapie pierwszej rundy turnieju WTA Masters 1000. Polka w parze z Janice Tjen z Indonezji rozegrały słabe spotkanie.

Ich rywalkami były rozstawione zawodniczki: Australijka Storm Hunter i Amerykanka Desirae Krawczyk. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:4 dla faworytek, a w drugiej partii Polka i Indonezyjka nie ugrały nawet jednego gema, przegrywając 0:6.

Sytuacja Polek w grze pojedynczej

W turnieju głównym singla na placu boju pozostała już tylko liderka światowego rankingu. W czwartek Iga Świątek wygrała swój mecz i awansowała do 1/8 finału imprezy rozgrywanej w Kanadzie. Pozostałe polskie tenisistki pożegnały się już z zawodami.

Maja Chwalińska odpadła z turnieju we wtorek w spotkaniu drugiej rundy. Dzień później ten sam los spotkał dwie inne reprezentantki naszego kraju - Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch. One również zakończyły udział na etapie drugiej rundy.