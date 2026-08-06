ME w pływaniu. Błażowska i Skrzek na piątym miejscu w skokach synchronicznych

Triumf Włoszek w skokach synchronicznych

W finałowej rywalizacji mistrzostw Europy w Paryżu Polki wywalczyły 260,67 punktów. Zwycięstwo odniosły reprezentantki Włoch, Chiara Pellacani i Elisa Pizzini, gromadząc 308,07 punktów. Był to najlepszy wynik konkursu.

Na drugim stopniu podium stanęły Ukrainki, Diana Karnafel i Ksenia Boczek, które uzyskały notę 278,40 punktów. Trzecie miejsce przypadło Niemkom, Lenie Hentschel oraz Jette Mueller, z wynikiem 274,59 punktów.

Jak spisały się Polki na trampolinie 3 m?

Piąta pozycja Aleksandry Błażowskiej i Kai Skrzek to solidny rezultat w stawce europejskich duetów. Konkurencja skoków z trampoliny 3 m wymagała dużej precyzji i zgrania, a Polki zaprezentowały stabilną formę podczas zawodów.

Mistrzostwa Europy w sportach pływackich w Paryżu są ważnym punktem w tegorocznym kalendarzu startów. Wyniki pokazują wysoki poziom czołówki, w której dominują obecnie skoczkinie z Włoch i Ukrainy.