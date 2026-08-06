Eldo wystąpił przed Pałacem Prezydenckim. Raper lata temu został muzułmaninem

Pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta została uświetniona wielkim wydarzeniem w Warszawie. Przed Pałacem Prezydenckim ustawiono trybuny, a w niespotykanych dotąd uroczystościach mógł wziąć udział każdy chętny, wyrażając w ten sposób poparcie dla głowy państwa i dziękując za minione dwanaście miesięcy. Głównym punktem programu było przemówienie Karola Nawrockiego, które poprzedzono debatą stanowiącą podsumowanie pierwszego roku jego urzędowania.

Co ciekawe, moderatorką debaty była znana dziennikarka Dorota Gawryluk. W dyskusji uczestniczyli m.in. publicysta Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz i były kandydat na prezydenta w wyborach w 2026 roku Krzysztof Stanowski oraz społeczny doradca prezydenta, profesor Andrzej Nowak. Bezpośrednio po zakończeniu panelu głos zabrał Karol Nawrocki.

Na początku swojego wystąpienia prezydent zaznaczył, jak bardzo cieszy go obecność zgromadzonych, podkreślając, że Pałac Prezydencki stanowi wspólne dobro wszystkich obywateli. Stwierdził: „Cieszę się, że jesteście wraz ze swoim prezydentem w naszym wspólnym domu. Bo Pałac Prezydencki jest naszym wspólnym domem. To Wy byliście moją siłą i nadzieją w kampanii i jesteście nimi dzisiaj. Jesteście ze mną, a ja zawsze będę z Wami!”. Następnie uzupełnił swoją wypowiedź.

Dziś z głębi serca chcę Was zapewnić, że każdego dnia, podczas wszystkich wydarzeń widzę tylko Wasze twarze. To dla nas wszystkich ten rok i kolejne cztery to wielka dziejowa szansa, aby zrozumieć, że przyszłość i dobrobyt Polski rozstrzyga się w małych zakładach, w dużych przedsiębiorstwach, w piekarniach, w domach zwykłych Polaków. Z drogi, na którą wszedłem w czasie kampanii wyborczej nie zejdę nigdy. Pozostanę Waszym głosem!

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Przemówienie głowy państwa poprzedził segment artystyczny. Na specjalnie przygotowanej na dziedzińcu scenie pojawił się raper Eldo, czyli Leszek Kaźmierczak. Muzykowi towarzyszył dziecięcy zespół „Zagórzańska siła”, który wykonał polski hymn z akompaniamentem skrzypiec. Następnie Eldo zaprezentował z grupą utwór „Nie pytaj o nią”, inspirowany słynnym szlagierem Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”.

Kim jest raper Eldo, który wystąpił przed Pałacem Prezydenckim?

Podczas swojego przemówienia Karol Nawrocki odniósł się do występu Eldo, dziękując mu za obecność. Powiedział:

Dziękuję Eldo, ten rodzaj muzyki przez lata, przez dekady, niestety przez 35 lat... elity polityczne do tego nas przyzwyczaiły, że często głos zwykłych ludzi nie docierał do Pałacu ani do Sejmu. Czasem trzeba to wyśpiewać, o tym opowiedzieć, w rzeczywistości muzycznej, artystycznej, alternatywnej. I tak wielu twórców hip hopu, muzyki alternatywnej wyśpiewuje często ból serca, ból duszy wielu Polek i Polaków.Ja też, jako zwykły chłopak tez wiele lat go nosiłem... Dziękuję Eldo za twój występ.

Eldo to artystyczny pseudonim Leszka Kaźmierczaka, polskiego rapera urodzonego w 1979 roku. Znany jest z solowych projektów oraz z działalności w nieistniejącej już formacji hiphopowej Grammatik. W swojej karierze współpracował m.in. z Leszkiem Możdżerem i Moniką Brodką. Eldo studiował politologię, socjologię oraz filozofię, w 1/8 ma hiszpańskie korzenie i jest zapalonym fanem Legii Warszawa. Niezwykle interesującym faktem z jego życiorysu jest przejście na islam, którego dokonał mając 18 lat. W 2015 roku, w wywiadzie udzielonym „Dużemu Formatowi”, opowiedział o swoich losach:

„1 stycznia 1997 roku. Adam Małysz skakał w Turnieju Czterech Skoczni, a ja sam w pokoju mojej siostry wypowiedziałem szahadę - muzułmańskie wyznanie wiary. Miałem niecałe 18 lat. (...) Właściwie przedtem, bo już jako 16-17-latek interesowałem się islamem, nie mogłem nigdzie kupić Koranu po polsku, tego tłumaczenia prof. Bielawskiego wydanego przez PIW, więc spędzałem godziny w bibliotece na Koszykowej i przepisywałem kolejne sury do zeszyciku. Któregoś dnia zaszedłem do księgarni Prusa i znalazłem tam Koran. Kupiłem i przeczytałem od deski do deski. Zacząłem praktykować niektóre zachowania muzułmańskie jeszcze przed przejściem na islam.”