Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki usiądą do kolejnych rozmów?

Kolejne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego?

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek, w niedzielnej rozmowie z Polską Agencją Prasową odniósł się do możliwych przyszłych kontaktów na szczycie partii. Stwierdził, że ponowne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie jest wykluczone, chociaż na razie nie zostało zaplanowane. Dodał, że w obecnym harmonogramie prezesa PiS nie przewidziano takiego wydarzenia w najbliższym czasie.

Decyzja władz PiS. Działacze muszą opuścić stowarzyszenia

W ostatnich dniach sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości uległa znacznemu zaostrzeniu. W minionym tygodniu kierownictwo ugrupowania przyjęło specjalną uchwałę. Na jej mocy członkowie PiS zostali zobowiązani do rezygnacji z przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym, działających wewnątrz struktur partyjnych. Dotyczy to przede wszystkim takich inicjatyw jak „Rozwój Plus”, powołany przez Mateusza Morawieckiego, oraz „Po pierwsze Polska”, na czele którego stoi Jacek Sasin.

Groźba wykluczenia z partii. Różne reakcje polityków

Władze ugrupowania postawiły sprawę jasno: odmowa rezygnacji ze wspomnianych organizacji do najbliższego czwartku będzie skutkować wszczęciem procedury usunięcia z partii przez Komitet Polityczny. O ile Jacek Sasin podporządkował się tym żądaniom, Mateusz Morawiecki zadeklarował, że celem stowarzyszenia „Rozwój Plus” wciąż pozostaje „budowa Wielkiej Polski”. Członkowie jego inicjatywy skierowali ponadto list do Jarosława Kaczyńskiego, argumentując, że jedność jest kluczowa dla pokonania rządu Donalda Tuska.

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Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy - równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli - jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole - przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski.

Brak porozumienia po piątkowych rozmowach Kaczyńskiego z Morawieckim

W ubiegły piątek liderzy PiS odbyli bezpośrednią rozmowę. Według relacji Rafała Bochenka, spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze, jednak nie przyniosło przełomu w spornej kwestii. Rzecznik partii napisał na platformie X, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na utrzymaniu spójności obozu, który ma funkcjonować wewnątrz partii. Zaznaczył również, że uchwała Prezydium Komitetu Politycznego z 15 lipca pozostaje w pełni wiążąca.