Prezydent Nawrocki liderem w nowym rankingu zaufania. Fatalne wieści dla Tuska i Trzaskowskiego

Prezydent na czele zestawienia, rosną notowania głowy państwa

Z najnowszego badania wynika, że Karol Nawrocki cieszy się zaufaniem na poziomie 53 proc., podczas gdy brak zaufania do niego deklaruje 33 proc. respondentów. Kolejne 9 proc. ankietowanych podchodzi do prezydenta z obojętnością. Przedstawiciele CBOS podkreślają, że pozytywne notowania głowy państwa utrzymują tendencję wzrostową od dwóch miesięcy. Zestawiając te dane z wynikami czerwcowymi, można zauważyć, że odsetek osób ufających prezydentowi wzrósł o 2 punkty procentowe, a poziom nieufności zmalał o 1 punkt procentowy.

Kosiniak-Kamysz i Sikorski tracą poparcie, ale wciąż są na podium

Tuż za prezydentem w lipcowym rankingu znaleźli się dwaj wicepremierzy. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski zgromadzili po 41 proc. pozytywnych wskazań. Szefowi Ministerstwa Obrony Narodowej nie ufa 32 proc. pytanych, a 16 proc. pozostaje wobec niego obojętnych. W przypadku ministra spraw zagranicznych wskaźnik nieufności wynosi 26 proc., natomiast 12 proc. uczestników badania zachowuje dystans. Obaj politycy w minionym miesiącu zanotowali spadki zaufania – szef MON o 4 punkty procentowe, a szef MSZ o 1 punkt. Równocześnie wzrosła nieufność wobec nich: w przypadku Kosiniaka-Kamysza o 3 punkty, a u Sikorskiego o 2 punkty.

Z analizy CBOS wynika również, że w czołówce znalazł się Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji notuje 38 proc. zaufania, przy 31 proc. głosów negatywnych. W jego przypadku zarówno zaufanie, jak i nieufność spadły o jeden punkt procentowy względem poprzedniego miesiąca.

Donald Tusk i Rafał Trzaskowski największymi przegranymi lipcowego sondażu

Ośrodek badawczy zwraca uwagę na wyraźne załamanie notowań dwóch polityków: Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Premier spotkał się z zaufaniem 32 proc. badanych, co oznacza spadek aż o 6 punktów procentowych względem czerwca. Jednocześnie nieufność wobec szefa rządu wzrosła o 5 punktów procentowych, osiągając poziom 53 proc. Podobny los spotkał prezydenta stolicy, któremu ufa obecnie 34 proc. ankietowanych (spadek o 6 punktów). Odsetek osób deklarujących brak zaufania do Rafała Trzaskowskiego wyniósł 48 proc., co oznacza wzrost o 5 procent w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Eksperci CBOS sugerują, że osłabienie pozycji obu polityków może mieć bezpośredni związek z ostatnimi kontrowersjami wokół Warszawskiego Szpitala Południowego.