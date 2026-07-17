Mateusz Morawiecki poza PiS? Polacy wydali wyrok, najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Nowa partia Morawieckiego? Spekulacje przybierają na sile

Od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się domysły o ewentualnym rozstaniu Mateusza Morawieckiego z obecnym ugrupowaniem i budowie zupełnie nowego projektu politycznego. Co ciekawe, ewentualna partia byłego szefa rządu pojawia się już w niektórych zestawieniach poparcia. Nie jest tajemnicą, że kilka miesięcy temu powołał on do życia stowarzyszenie „Rozwój Plus”, w które mocno się angażuje.

Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy władze Prawa i Sprawiedliwości przyjęły specjalną uchwałę. Dokument ten nakazuje członkom partii natychmiastowe opuszczenie wszelkich stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” pod szyldem ugrupowania. To pociągnęło za sobą falę kolejnych domysłów na temat dalszych kroków byłego premiera w polityce.

W piątek (17 lipca) doszło do spotkania lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek, który poinformował o przebiegu dyskusji.

To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich.

Z oświadczenia przekazanego przez rzecznika wynika również, że postanowienia kierownictwa w kwestii przynależności do stowarzyszeń pozostają w mocy.

Polacy o odejściu Morawieckiego z PiS. Zdecydowane wyniki sondażu

Jak w świetle tych doniesień widzą przyszłość byłego premiera sami obywatele? Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” postanowił to sprawdzić. Uczestnikom badania zadano konkretne pytanie, czy ich zdaniem Mateusz Morawiecki przed przyszłorocznymi wyborami zrezygnuje z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.

Wyniki wskazują, że znaczna część ankietowanych jest przekonana o takim scenariuszu. Na odpowiedź twierdzącą zdecydowało się aż 42 procent respondentów, natomiast odmiennego zdania było jedynie 26 procent zapytanych osób. Co ciekawe, dość duża grupa, licząca 32 procent badanych, nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi, wybierając opcję „nie mam zdania/nie wiem”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 16-17 lipca 2026 roku przez Instytut Badań Pollster z wykorzystaniem metody CAWI. W badaniu wzięła udział reprezentatywna próba 1021 dorosłych mieszkańców Polski (powyżej 18. roku życia). Błąd statystyczny oszacowano na maksymalnie 3 procent.

19