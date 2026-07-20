Abp Jędraszewski ostro o władzy. Zrobił jednak jeden wyjątek

Abp Jędraszewski na Podkarpaciu

Słowa wypowiedziane przez abp. Marka Jędraszewskiego w Strachocinie w województwie podkarpackim odbiły się szerokim echem. Duchowny odniósł się do działań rządu Donalda Tuska podczas kazania. Skupił się przede wszystkim na plutonowych zmianach w szkołach, dotyczących edukacji zdrowotnej, a przy okazji nie omieszkał podsumować całej obecnej ekipy rządzącej.

59

Mocne słowa podczas modlitwy za ojczyznę

Do sytuacji doszło podczas V Narodowej Modlitwy za Ojczyznę w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Odnosząc się do nowego przedmiotu, abp Jędraszewski powiedział stanowczo, że „próbuje się wprowadzić tak zwane nauczanie o zdrowiu, które w gruncie rzeczy ma doprowadzać do duchowej deprawacji najmłodszych”.

Jeden wyjątek w politycznej ocenie

Duchowny nie oszczędzał polityków, zaznaczając, że w ich wypowiedziach roi się od kłamstw i podstępów. Od razu jednak zaznaczył, że swoje oskarżenia kieruje do wszystkich z wyjątkiem Karola Nawrockiego. „Wystarczy posłuchać codziennych wypowiedzi tych, którzy są obecnie u władzy, poza prezydentem, oczywiście. Ile tam języka nienawiści, ile kłamstwa, ile podstępu” – wymieniał arcybiskup, podkreślając, że dzieje się to wszystko rzekomo w imię wolności i świetlanej przyszłości w Unii Europejskiej.

Lekarstwo na cynizm według abp. Jędraszewskiego

Na zakończenie abp Marek Jędraszewski zwrócił się do wiernych, wskazując, że w dzisiejszym świecie polityki dominuje pogarda, z którą należy walczyć za pomocą wiary. „Język cynizmu, pogardy, a z drugiej strony nasza wiara odnosząca się do Boga, Stwórcy całego porządku świata, i do Jezusa Chrystusa” – mówił hierarcha, dodając, że człowieczeństwo powinno się realizować przez podstawowe przykazania miłości.