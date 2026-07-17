45 polityków od Morawieckiego apeluje do Kaczyńskiego. Zaskakująca treść listu

Treść listu wysłanego do lidera Prawa i Sprawiedliwości przez polityków związanych ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego obiegła sieć. Z dokumentu dowiadujemy się, że sygnatariuszy łączy wspólna troska o ojczyznę i prawicowe ideały. Autorzy pisma podkreślili, że zjednoczony obóz prawicy ma realne szanse na wprowadzenie programu, który będzie odpowiedzią na potrzeby polskiego społeczeństwa.

W kolejnej części listu zaznaczono, że wszelkie pęknięcia działają na szkodę partii, podczas gdy wspólne stanowisko – nawet pomimo rozbieżności w doborze metod działania – jest kluczem do osiągnięcia sukcesu i sprawowania odpowiedzialnej władzy w państwie. Sygnatariusze zapewnili o swoim zaangażowaniu w budowę jednolitego Prawa i Sprawiedliwości.

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Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy - równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli - jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole - przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski.

Pod oświadczeniem podpisało się 45 działaczy. Na liście znaleźli się m.in.: Mateusz Morawiecki, Daniel Obajtek, Marcin Horała, Michał Dworczyk czy Szymon Szynkowski vel Sęk. Podpisy złożyli także: Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Łukasz Kmita, Piotr Müller, Ryszard Terlecki i wielu innych rozpoznawalnych polityków Zjednoczonej Prawicy, a także Anita Czerwińska, która oficjalnie nie należy do stowarzyszenia.

Morawiecki i Kaczyński po rozmowach. Brak ostatecznych decyzji

W ubiegły piątek w godzinach popołudniowych Mateusz Morawiecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował w serwisie X, że rozmowa przebiegła w spokojnej atmosferze, lecz nie przyniosła oczekiwanych rozwiązań w kluczowych kwestiach. W komunikacie podkreślono, że termin na rezygnację z przynależności do stowarzyszeń wciąż obowiązuje.

Zakończyło się spotkanie p. premiera Jarosława Kaczyńskiego, lidera PiS z wiceprezesem partii p. Mateuszem Morawieckim. To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich. Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca br. obowiązuje i wciąż jest aktualna. Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Każdy decyduje samodzielnie, bez przymusu. O jedności nie wystarczy mówić – trzeba ją realizować. Dla Polski.

ADAM TRACZYK: PREZYDENT ODWRÓCIŁ SIĘ OD POLAKÓW