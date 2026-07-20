Akcja CBŚP w Częstochowie. Rozbito grupę zajmującą się bezprawną windykacją długów

Śledztwo CBŚP w sprawie nielegalnej windykacji w Częstochowie

Funkcjonariusze **Centralnego Biura Śledczego Policji** oraz prokuratorzy z **Częstochowy** prowadzą sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie tej grupy zajmowali się bezprawnym wymuszaniem spłaty wierzytelności pod przykrywką legalnej działalności gospodarczej. Podejrzani przejmowali długi, których odzyskanie w drodze standardowego postępowania komorniczego było trudne lub niemożliwe. Za swoje usługi pobierali prowizję wynoszącą **od 30 do 40 proc.** wartości odzyskiwanych kwot.

Metody zastraszania stosowane przez grupę przestępczą

Zanim sprawcy podejmowali bezpośrednie działania, prowadzili szczegółowe **rozpoznanie** dotyczące dłużnika oraz jego rodziny. Ustalali miejsce zamieszkania, pracy oraz sprawdzali, czy w okolicy znajduje się monitoring. W przypadku braku spłaty po kontakcie telefonicznym, podejrzani zaczynali uporczywie **nękać ofiary** i grozić im pobiciem lub zniszczeniem mienia. Celem tych działań było wywołanie silnej presji psychicznej oraz poczucia zagrożenia u dłużników i osób im bliskich.

Przemoc i niszczenie mienia jako element windykacji

Do bezpośrednich kontaktów z dłużnikami kierowano osoby o określonej posturze, które swoim zachowaniem miały budzić lęk. Członkowie grupy wykorzystywali swoją kryminalną przeszłość, aby zmuszać pokrzywdzonych do wyprzedawania majątku lub brania kolejnych pożyczek. Gdy naciski nie przynosiły rezultatu, sprawcy **niszczyli mienie** ofiar poprzez wybijanie szyb lub malowanie elewacji budynków farbami. Do uszkadzania samochodów używali między innymi **kwasu masłowego**, który wstrzykiwali do wnętrza pojazdów.

Zatrzymania czterech mężczyzn i zabezpieczone dowody

Policjanci z CBŚP zatrzymali czterech mężczyzn w wieku **od 35 do 53 lat**, którzy usłyszeli już zarzuty między innymi udziału w grupie przestępczej i wymuszeń rozbójniczych. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli maczety, noże, metalowy kastet, kajdanki oraz przedmiot przypominający broń palną. W lokalach zajmowanych przez podejrzanych znaleziono również **metamfetaminę**, marihuanę, procę na metalowe kulki oraz imitację policyjnej odznaki. Prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu samochodu o wartości **200 000 zł** na poczet przyszłych kar i grzywien.

Źródło: Policja.pl