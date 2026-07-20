Biało-Czerwoni zmiażdżyli USA. Znamy terminarz turnieju finałowego w Ningbo

Efektowne zakończenie w Chicago przed wylotem do Azji

Polscy zawodnicy w świetnym stylu zwieńczyli występy w amerykańskim Chicago, pokonując gospodarzy w trzech setach do 20, 21 i 19. Biało-Czerwoni zamknęli fazę grupową z imponującym bilansem dziesięciu wygranych przy zaledwie dwóch potknięciach – po tie-breakach musieli uznać wyższość niepokonanej dotąd Japonii oraz mocnej Słowenii.

Zmagania o medale zaplanowano między 29 lipca a 2 sierpnia w chińskim mieście Ningbo. W finałowej ósemce, poza podopiecznymi Nikoli Grbicia i miejscową reprezentacją, znalazły się również drużyny ze Słowenii, Japonii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Ukrainy. O strefę medalową Polacy powalczą z ukraińską kadrą. W innych starciach ćwierćfinałowych zmierzą się Japończycy z Chińczykami, Słoweńcy z Turkami, a także Włosi z siatkarzami z USA.

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Organizatorzy opublikowali już pełny rozkład jazdy na decydujące mecze w Ningbo. Starcie Polski z Ukrainą otwierające walkę o półfinał odbędzie się w czwartek, 30 lipca o 13:30 naszego czasu. Poniżej przedstawiamy szczegóły ćwierćfinałowej rywalizacji.

Słowenia - Turcja (29 lipca, godzina 9:00)

Japonia - Chiny (29 lipca, godzina 13:30)

Włochy - USA (30 lipca, godzina 9:00)

Polska - Ukraina (30 lipca, godzina 13:30)