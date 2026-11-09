"Zmora" wróci z 2. sezonem? Magdalena Cielecka i autor komentują przyszłość serialu oraz serii książek

"Zmora" to nowy kryminał HBO Max, który zadebiutował z początkiem jesieni, a 6 listopada dobiegł końca. Szanse na drugi sezon są dość spore, gdyż Robert Małecki wydał już książkową kontynuację o podtytule "Czarna toń". W rozmowie z Eską Magdalena Cielecka, czyli serialowa Kama Kosowska, przyznała, że z chęcią wróciłaby do tej roli w kolejnych odcinkach. - Na pewno rozważę taką możliwość, jeżeli taka propozycja padnie, jeżeli producenci o tym zdecydują - powiedziała.

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O ewentualną adaptację drugiego tomu "Zmory" zapytałam też autora książek, Roberta Małeckiego. Pisarz przyznaje, że odbył już pierwsze rozmowy w tym temacie, ale - jak wszystko w świecie filmu - sytuacja uzależniona jest od decyzji producentów (czyli wyników oglądalności).

- Szanse być może będą, ale nic tutaj ode mnie nie zależy, tak jak nic nie zależało ode mnie w kontekście tej ekranizacji. Mieliśmy przed chwilką okazję rozmawiać z Łukaszem Dzięciołem z Opus Film o tym, że to jest dobry materiał do drugiego sezonu. Tak samo rozmawiałem z Kacprem Wysockim, współscenarzystą, o tej drugiej części. On też widział tam szansę, więc pewnie szanse są, ale no jak to w życiu: poczekajmy, jak zostanie odebrana pierwsza "Zmora" i poczekajmy na decyzje, które w tej kwestii zapadną, bądź też nie zapadną. Ale oczywiście trzymam kciuki, fajnie byłoby wrócić do tych bohaterów na ekranie, bo zmienia się trochę optyka w drugiej części mojej powieści - stwierdził.

Optyka rzeczywiście się zmienia, gdyż na pierwszy plan wysuwa się grany przez Piotra Żurawskiego Lesław (w serialu Tomasz) Korcz. W oficjalnym opisie fabuły drugiej części czytamy: Kama Kosowska po głośnej sprawie sprzed lat rozwija karierę pisarską. Prowadzi dziennikarskie śledztwa i opisuje przypadki tajemniczych zaginięć. Pewnego dnia dostaje telefon od matki dziewczyny, która zniknęła sześć lat temu. Kobieta twierdzi, że zaginiona córka próbowała się z nią skontaktować. Kama, początkowo sceptyczna, podejmuje trop. Równocześnie nadkomisarz Lesław Korcz prowadzi dochodzenie w sprawie zaginionej studentki. Dziewczyna okłamywała rodziców, a w jej mieszkaniu policja znalazła zestaw kamer i erotyczne gadżety. Jak się okazuje, była popularną streamerką w serwisach dla dorosłych. Umawiała się też na płatne spotkania. Ostatnią osobą, która ją widziała, jest jej klient. Nieoczekiwane zdarzenie łączy śledztwa Kamy i Korcza oraz przecina ich życiowe ścieżki [za: Wydawnictwo Literackie].

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A co z kolejną częścią książki?

Nie omieszkałam oczywiście podpytać, czy Robert Małecki zamierza wydać trzecim tom książkowej "Zmory". W odpowiedzi usłyszałam, że chętnie wróciłby do tych bohaterów, gdyż bardzo ich polubił. - Wydaje się, że to by była właściwa droga, więc jak to mówimy: nigdy nie mów nigdy - stwierdził autor, lecz jednocześnie podkreślił, że na obecną chwilę nie ma konkretnego pomysłu na fabułę.

- Być może to nastąpi, ale dzisiaj chyba nie mam też ani specjalnie pomysłu na tę historię, ani specjalnie jakiegoś takiego haczyka, którym mógłbym sobie sam ułatwić myślenie o stworzeniu kolejnej części, dlatego, że pierwsza część jest poświęcona zmorze Kamy Kosowskiej, druga Lesławowi Korczowi, w związku z tym w trzeciej już się robi tu gęsto. Chociaż jest jeszcze Michał Bąk, którego gra znakomity Łukasz Simlat i też niewykluczone, że można byłoby jeszcze w tym kierunku jakieś działania podjąć, ale to jest naprawdę jeszcze za wcześnie. Myślę, że dzisiaj moje myśli o trzecim tomie będą inne niż wtedy, kiedy naprawdę będę siadał do pisania tej powieści. Wtedy się naprawdę rodzą dopiero jakieś rozsądne pomysły - skwitował.

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