Co oglądać w długie jesienne wieczory? Oto 16 seriali idealnych na tę okazję

Seriale na długie jesienne wieczory

Są takie seriale, które najlepiej ogląda się zimą lub latem, a są też takie, które doskonale wprawiają nas w jesienny klimat. Albo poprawiają humor, gdy deszcz leje za oknem, lub idealnie sprawdzają się w okresie halloweenowym. Jeśli zatem szukacie najlepszych seriali na długie jesienne wieczory, poniżej znajdziecie polecane przez nas tytuły.

Dlaczego "Carrie" tak bardzo różni się od książki Kinga? Mike Flanagan ujawnia nam kulisy serialu Prime Video | Wywiady ESKA

"Nawiedzony dom na wzgórzu" - Netflix

Miniserial Netflixa stworzony przez mistrza małoekranowej grozy, Mike'a Flanagana. "Nawiedzony dom na wzgórzu" to luźna adaptacja kultowej książki autorstwa Shirley Jackson, opowiadająca o losach rodziny, która miała to nieszczęście, że wprowadziła się do - tak, zgadliście - nawiedzonego domu. Produkcja nie jest jednak typowym straszakiem (choć bywa naprawdę przerażająca), a mądrą i poruszającą opowieścią o stracie i demonach, które dogonią nas, choć byśmy nie wiadomo jak zawzięcie przed nimi nie uciekali. Stanowi też doskonałe połączenie grozy z rodzinnym dramatem.

"Carrie" - Prime Video

Znów Mike Flanagan, tym razem biorący na warsztat legendarną powieść Stephena Kinga. Serialowa "Carrie" znacząco różni się jednak od pierwowzoru, rozbudowując wątki i skupiając się na wątku społecznym. Boleśnie w ten sposób udowadnia, że nie ma na tym świecie gorszego, bardziej przerażającego horroru niż ludzkie okrucieństwo.

"Co robimy w ukryciu" - HBO Max

Tym razem komedia, utrzymana jednak w iście horrorowej stylistyce. Serial jest odpowiedzią na głośny film Taiki Waititiego i traktuje o losach czworga wampirów, którzy usiłują przetrwać we współczesnym świecie. Jeśli chcecie się pośmiać, ale wciąż w halloweenowym klimacie, "Co robimy w ukryciu" będzie, jak znalazł.

"Dom grozy" - SkyShowtime

Ostatni przedstawiciel małoekranowego horroru w naszym zestawieniu. "Dom grozy" przenosi nas do wiktoriańskiego Londynu, gdzie spotykają się postacie z największych klasyków literatury grozy, jak hrabia Dracula, Dorian Gray czy doktor Frankenstein i jego Potwór.

"Pozłacany wiek" - HBO Max

Jeden z najlepszych seriali kostiumowych ostatnich lat, będący takim dojrzalszym, bardziej eleganckim bratem "Bridgertonów". Fabuła skupia się na losach nowojorskiej socjety z końca XIX, a za produkcję odpowiada twórca słynnego "Downton Abbey", Julian Fellows.

"Ta inna siostra Bennet" - HBO Max

Przez chwilę pozostaniemy jeszcze w obrębie seriali kostiumowych. Tym razem proponujemy "Tę inną siostrę Bennet", czyli swoisty spin-off "Dumy i uprzedzenia", który opowiada o miłosnych perypetiach tej najbardziej ignorowanej, bo "najmniej atrakcyjnej" z sióstr. Serial jest lekki, zabawny i bardzo przyjemny w odbiorze.

"Wielka" - SkyShowtime

Tym razem przenosimy się do Rosji, gdzie właśnie zawitała caryca Katarzyna Wielka (w tej roli fenomenalna Elle Fanning). "Wielka" to brawurowy i bezpardonowy serial komediowy, który nie boi się jechać po bandzie, a przy tym bawi aż miło.

"Alienista" - SkyShowtime

Nowy Jork, koniec XIX wieku. Trójka obcych sobie osób rusza śladem seryjnego mordercy, którego ofiarami padają mali chłopcy. "Alienista" to klimatyczna i chwilami wręcz naturalistyczna opowieść kryminalna, która zachwyca zarówno fabułą, klimatem, jak i portretami psychologicznymi postaci.

"Wywiad z wampirem" - Canal+

Jeden z najlepszych, a przy tym najbardziej niedocenionych seriali ostatnich lat. Współczesna adaptacja książki Anne Rice nadaje opowieści o chorej, wyniszczającej miłości Louisa, Lestata i Klaudii odpowiedniej dozy świeżości, a narracja w iście kapitalny sposób wykorzystuje motyw niewiarygodnego narratora.

"Moja Lady Jane" - Prime Video

Nie przepuszczę żadnej okazji do polecenia "Mojej Lady Jane", jest to bowiem serial odważny w swej (rażącej) niezgodności z historią, zabawny i autentycznie wciągający (aż żal, że ma tylko jeden sezon). Fabuła oscyluje wokół losów lady Jane Grey, która zasiadła na tronie Anglii tylko po to, by po raptem dziesięciu dniach stracić głowę. Twórczynie serialu postanowiły jednak zabawić się w "co by było, gdyby...?" i zupełnie zmieniły bieg historii. Wyszło kapitalnie.

"Rycerz Siedmiu Królestw" - HBO Max

Ogólnie polecam całe uniwersum "Gry o tron" (tak, z "Rodem smoka" włącznie), ale to właśnie "Rycerz Siedmiu Królestw" idealnie sprawdzi się na ponure jesienne wieczory - a raczej jeden wieczór, całość (obecnie dostępny jest tylko pierwszy sezon) trwa bowiem ok. trzech godzin. Jest to opowieść o przygłupim rycerzu o wielkim sercu, który, w towarzystwie swego pyskatego giermka, rusza na turniej zyskać chwałę i zarobić trochę gorsza. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli. Jeśli szukacie produkcji, która poprawi wam humor i rozbawi do łez, przygoda z Dunkiem i Jajem będzie strzałem w dziesiątkę.

"Rywale" - Disney+

Rewelacyjny i przewrotny serial, o którym w Polsce mówi się zdecydowanie za rzadko. Adaptacja bestsellerowego cyklu "Kroniki Rutshire" bawi i wzrusza, a jest przy tym cudownie bezwstydna.

"Zbrodnie po sąsiedzku" - Disney+

Komediowy kryminał o trójce sąsiadów, którzy prowadzą podcast rozwiązując przy tym skomplikowane zagadki kryminalne. W obsadzie m.in. Selena Gomez i Meryl Streep, a przy okazji duuużo ciepełka i humoru. W skrócie - idealny poprawiacz nastroju.

"Ted Lasso" - Apple TV

A skoro mówimy o poprawianiu nastroju, nie sposób nie wspomnieć o poczciwym "Tedzie Lasso" - komedii o trenerze piłki nożnej, która działa jak najlepsza maść na zbolałe serce i nerwy. Jeśli jeszcze nie widzieliście, koniecznie to nadróbcie.

"Wdowia Zatoka" - Apple TV

Nieoczekiwany hit 2026 roku i zaskakująco zgrabne połączenie horroru i komedii, obśmiewające prawidła rządzące obydwoma gatunkami. Głównym bohaterem jest tu burmistrz tytułowej wyspy w Nowej Anglii, który usiłuje przerobić ją na nowoczesną atrakcję turystyczną. W zrealizowaniu tego jakże ambitnego celu przeszkadza mu jednak fakt, iż miejsce jest ponoć... przeklęte.

"Strefa gangsterów" - SkyShowtime

Serial Guya Ritchiego z Tomem Hardym w roli głównej, który jest tak przesadzony i przerysowany, że chwilami wręcz aż karykaturalny. A to dopiero początek jego zalet.

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