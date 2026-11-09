La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 521: Alonso zaskakuje Cruz propozycją podróży, a Curro brutalnie odrzuci Julię

La Promesa, odcinek 521: Curro odrzuci Julię, która wciąż próbuje się do niego zbliżyć

Julia od pewnego czasu próbuje dowiedzieć się więcej o wojennych przeżyciach Manuela i Curra. Jej pytania nie spotykają się jednak z przychylnym przyjęciem. W 514. odcinku Curro zażądał, by przestała poruszać temat wojny, a w kolejnych dniach doszło między nimi do dalszych napięć. W 515. odcinku obiecał Martinie, że przeprosi dziewczynę, jednak nie oznacza to, że zamierza odwzajemnić jej zainteresowanie.

W 521. odcinku Curro powie Julii wprost, że nie jest nią zainteresowany. Nie pozostawi jej tym samym złudzeń co do swoich uczuć. Dla dziewczyny będzie to trudne zderzenie z rzeczywistością, zwłaszcza że nadal próbuje nawiązać z nim bliższą relację.

W tym samym czasie Alonso podejmie próbę poprawienia stosunków z Cruz. W ostatnich tygodniach małżonkowie mieli poważne problemy, a markiza nie ukrywała niezadowolenia z decyzji męża dotyczących rodzinnego interesu. Teraz Alonso zaproponuje jej wspólną podróż na Majorkę. Czy Cruz przyjmie zaproszenie i zgodzi się na chwilę zapomnieć o rodzinnych sporach?

La Promesa, odcinek 521: María skarży się na Marcela, a księżna obdaruje kucharki

Problemy z nowym lokajem nie dają o sobie zapomnieć. Marcelo już od pierwszych dni pracy w La Promesie nie radzi sobie najlepiej z obowiązkami. W 516. odcinku zastąpił chorego Santosa i został lokajem Curra, ale szybko zaczęły pojawiać się skargi na jego zachowanie. Rómulo poprosił nawet Teresę, by zdyscyplinowała męża. W 520. odcinku Marcelo ponownie znalazł się w centrum uwagi z powodu kolejnych problemów w pracy.

W 521. odcinku María doniesie Teresie, że Marcelo flirtuje z pokojówkami. Jego zachowanie może przysporzyć żonie kolejnych kłopotów, zwłaszcza że Teresa już wcześniej musiała bronić swojego małżeństwa przed krytyką innych pracowników.

Tymczasem księżna de Carril postanowi sprawić przyjemność kucharkom. W 521. odcinku wręczy im flakoniki z wodą z kwiatu pomarańczy. Jej gest będzie kolejnym przejawem zainteresowania pracą kuchni, którą poznała bliżej dzięki wizytom w pałacu. Z kolei Catalina przyzna Martinie, że czuje się wyczerpana. Dziewczyna ma za sobą wiele trudnych wydarzeń związanych z rodzinnym interesem i napięciami w La Promesie.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 521. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 521. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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