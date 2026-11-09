M jak miłość. Czy wyemitują 1955 odcinek serialu w związku z żałobą narodową? Jest odpowiedź

Żałoba narodowa w Polsce a zmiany w ramówkach telewizyjnych 8 i 9 listopada

W następstwie tragedii, która rozegrała się 7 listopada w Krakowie, na terenie całego kraju zarządzono żałobę narodową obowiązującą 8 i 9 listopada 2026 roku. Taka sytuacja skłania stacje telewizyjne do korekty zaplanowanych emisji, aby dostosować przekaz do powagi chwili. Zmiany dotykają przede wszystkim formatów typowo rozrywkowych, a także koncertów czy imprez masowych, które są odwoływane bądź przenoszone na inny termin. Sama żałoba nie wymusza jednak na nadawcach całkowitego wycofania z ramówki wszystkich pozycji filmowych, serialowych i innych programów.

„M jak miłość”, odcinek 1955. Czy emisja serialu 9 listopada zostanie odwołana?

Fani produkcji mogą mieć wątpliwości, czy obecna sytuacja w kraju zatrzyma emisję „M jak miłość”. Emitowany na antenie TVP2 hit nie zalicza się jednak do klasycznych widowisk rozrywkowych, lecz jest serialem obyczajowym skupionym wokół relacji i życia rodzinnego bohaterów. Z tego względu brakuje przesłanek wskazujących na konieczność automatycznego zdjęcia go z anteny w okresie trwania żałoby.

Istotną wskazówką jest najnowszy wpis na oficjalnym profilu serialu „M jak miłość” na Instagramie, gdzie opublikowano przedpremierowy fragment 1955 odcinka opatrzony następującym komentarzem: „Kasia ucieka razem z córką z domu! Wściekły Sanocki wpada do mieszkania Anety i Olka! Do czego jest jeszcze zdolny? »M jak miłość« dziś i we wtorek o 20:50 w TVP2 🧡”.

Taki komunikat stanowi jednoznaczny dowód na to, że zaplanowana emisja 1955 odcinka „M jak miłość” nie ulegnie przesunięciu.

Kiedy oglądać 1955 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Według oficjalnego programu telewizyjnego premiera 1955 odcinka „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2. Obecnie wszystko wskazuje więc na to, że widzowie zobaczą nowe losy ulubionych bohaterów w swoim stałym paśmie.

M jak miłość. Mariusz rzuci się na Anetę po ucieczce Kasi