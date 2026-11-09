Splątane losy, odcinek 86: Tahsin dopadnie córkę i zażąda informacji o Pakize. Nie odpuści jej ani na chwilę

Tahsin odnajdzie Yasemin w 86. odcinku „Splątanych losów”
Remzi przekaże Tahsinowi adres, pod którym mieszka Yasemin. Mężczyzna natychmiast wykorzysta tę informację i pojawi się w domu córki. Będzie chciał dowiedzieć się, gdzie przebywa Pakize. Nie zamierza odpuścić poszukiwań kobiety, a spotkanie z Yasemin szybko przerodzi się w niebezpieczną konfrontację. Gdy na miejscu zjawią się Burak i Halil, Tahsin nie wycofa się ani nie da się zastraszyć. Zagrozi, że nie spuści Yasemin z oka. Jego słowa pokażą, że dziewczyna nadal nie może uwolnić się od ojca, który za wszelką cenę chce odnaleźć Pakize.
Münevver usłyszy głos Tahsina podczas rozmowy z Yasemin w 86. odcinku „Splątanych losów”
Münevver dowie się od Halila, że Tahsin nie jest już poszukiwany. Kobieta postanowi natychmiast ostrzec Yasemin przed niebezpieczeństwem. Zadzwoni do wnuczki, ale rozmowa przybierze nieoczekiwany obrót. W słuchawce Münevver usłyszy głos Tahsina. Zrozumie, że mężczyzna dotarł już do Yasemin. Ostrzeżenie może więc przyjść zbyt późno, a babcia będzie musiała zmierzyć się ze świadomością, że wnuczka znalazła się w niebezpieczeństwie.
Halil zarządzi wyprowadzkę. Ayfer nie zgodzi się na jego decyzję w 86. odcinku „Splątanych losów”
Halil oznajmi rodzinie, że muszą opuścić dotychczasowy dom. Poinformuje również, że w ich miejscu zamieszka Cetin. Decyzja mężczyzny wywoła ostrą kłótnię z Ayfer, która nie zaakceptuje takiego rozwiązania. Konflikt małżonków będzie kolejnym dowodem na to, jak bardzo skomplikowała się sytuacja rodziny. Ayfer nie będzie chciała podporządkować się decyzjom Halila, a perspektywa utraty dotychczasowego domu tylko zwiększy napięcie między nimi.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 86 odcinka
Odcinek 86. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar