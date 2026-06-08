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W poprzednim odcinku (306) Halis podjął ostateczną decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani w zamian za pokój, z czym nie mógł pogodzić się wściekły Ferit, który z Cengizem namierzył kryjówkę mafii. W tym samym czasie Gulgun odkryła potajemny romans Orhana i Ifakat w wynajmowanym mieszkaniu. W szpitalu wybudzona Suna spróbowała wyznać coś Seyran, po czym jej funkcje życiowe nagle się załamały, a lekarze rozpoczęli dramatyczną walkę o jej przetrwanie.
„Złoty chłopak” odc. 307: Walka o życie Suny
Wybitnym lekarzom po wielu godzinach ogromnej niepewności udaje się ostatecznie uratować Sunę, która po dramatycznym załamaniu krążenia budzi się i odzyskuje pełną przytomność na szpitalnym oddziale.
„Złoty chłopak” odc. 307: Dramat załamanej Esme
Niestety, koszmarny stres związany z ciągłą walką o przetrwanie córek zbiera swoje krwawe żniwo u jej matki, w wyniku czego ciężarna Esme niespodziewanie traci swoje nienarodzone dziecko, co pogrąża całą rodzinę w głębokiej żałobie.
„Złoty chłopak” odc. 307: Halis próbuje ratować sytuację
Patriarcha Halis Korhan używa wszelkich argumentów, by uspokoić żądnego krwi Ferita i usilnie przekonuje wnuka, że w obliczu wiszącej katastrofy najważniejsze jest bezwzględne ocalenie resztek rodziny, a nie destrukcyjny odwet na potężnej mafii.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 8 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 307 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet