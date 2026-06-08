W poprzednim odcinku (306) Halis podjął ostateczną decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani w zamian za pokój, z czym nie mógł pogodzić się wściekły Ferit, który z Cengizem namierzył kryjówkę mafii. W tym samym czasie Gulgun odkryła potajemny romans Orhana i Ifakat w wynajmowanym mieszkaniu. W szpitalu wybudzona Suna spróbowała wyznać coś Seyran, po czym jej funkcje życiowe nagle się załamały, a lekarze rozpoczęli dramatyczną walkę o jej przetrwanie.

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„Złoty chłopak” odc. 307: Walka o życie Suny

Wybitnym lekarzom po wielu godzinach ogromnej niepewności udaje się ostatecznie uratować Sunę, która po dramatycznym załamaniu krążenia budzi się i odzyskuje pełną przytomność na szpitalnym oddziale.

„Złoty chłopak” odc. 307: Dramat załamanej Esme

Niestety, koszmarny stres związany z ciągłą walką o przetrwanie córek zbiera swoje krwawe żniwo u jej matki, w wyniku czego ciężarna Esme niespodziewanie traci swoje nienarodzone dziecko, co pogrąża całą rodzinę w głębokiej żałobie.

„Złoty chłopak” odc. 307: Halis próbuje ratować sytuację

Patriarcha Halis Korhan używa wszelkich argumentów, by uspokoić żądnego krwi Ferita i usilnie przekonuje wnuka, że w obliczu wiszącej katastrofy najważniejsze jest bezwzględne ocalenie resztek rodziny, a nie destrukcyjny odwet na potężnej mafii.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 8 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 307 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet