Złoty chłopak, odcinek 307: Rozpacz w rodzinie. Esme traci dziecko po tragicznym wydarzeniu [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-08 19:46

W poniedziałkowym odcinku lekarzom udaje się cudem uratować życie Suny, która odzyskuje przytomność po skomplikowanej operacji. Niestety, potężny stres doprowadza do kolejnej tragedii – jej matka Esme roni nienarodzone dziecko. W tym samym czasie Halis usiłuje okiełznać wściekłego wnuka i przekonuje Ferita, że ocalenie rodziny jest ważniejsze niż ślepy odwet. Oglądaj już 8 czerwca. Zapraszamy do czytania naszych streszczeń i oglądania serialu.

W poprzednim odcinku (306) Halis podjął ostateczną decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani w zamian za pokój, z czym nie mógł pogodzić się wściekły Ferit, który z Cengizem namierzył kryjówkę mafii. W tym samym czasie Gulgun odkryła potajemny romans Orhana i Ifakat w wynajmowanym mieszkaniu. W szpitalu wybudzona Suna spróbowała wyznać coś Seyran, po czym jej funkcje życiowe nagle się załamały, a lekarze rozpoczęli dramatyczną walkę o jej przetrwanie.

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„Złoty chłopak” odc. 307: Walka o życie Suny

Wybitnym lekarzom po wielu godzinach ogromnej niepewności udaje się ostatecznie uratować Sunę, która po dramatycznym załamaniu krążenia budzi się i odzyskuje pełną przytomność na szpitalnym oddziale. 

„Złoty chłopak” odc. 307: Dramat załamanej Esme

Niestety, koszmarny stres związany z ciągłą walką o przetrwanie córek zbiera swoje krwawe żniwo u jej matki, w wyniku czego ciężarna Esme niespodziewanie traci swoje nienarodzone dziecko, co pogrąża całą rodzinę w głębokiej żałobie.

„Złoty chłopak” odc. 307: Halis próbuje ratować sytuację

Patriarcha Halis Korhan używa wszelkich argumentów, by uspokoić żądnego krwi Ferita i usilnie przekonuje wnuka, że w obliczu wiszącej katastrofy najważniejsze jest bezwzględne ocalenie resztek rodziny, a nie destrukcyjny odwet na potężnej mafii.

Złoty chłopak, odcinek 306
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek, 8 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 307 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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