W poprzednim odcinku (305) Ferit uciekł ze szpitala, by dopaść Wielką Panią, a Kazim zaczął śledzić Abidina. Halis zwerbował Cengiza do okiełznania agresywnego wnuka, z kolei Abidin wyznał mafijnej rodzinie praworządność ciąży Suny. Ostatecznie Halis skontaktował się z Wielką Panią, oferując rozejm za cenę ustępstw.
„Złoty chłopak” odc. 306: Halis sie poddaje, a Ferit jest wściekły
Ferit działając wspólnie z Cengizem wykazuje się ogromną determinacją i po długich poszukiwaniach odnajduje ściśle strzeżoną kryjówkę Wielkiej Pani, jednak ich sukces zostaje przekreślony przez ruch seniora rodu. Halis, chcąc ratować życie bliskich, oficjalnie przepisuje i oddaje całą rodową rezydencję swojej rywalce za cenę absolutnego pokoju, z czym młody Korhan za nic w świecie nie potrafi i nie chce się pogodzić.
„Złoty chłopak” odc. 306: Stan Suny jest krytyczny
W międzyczasie Gulgun dokonuje szokującego odkrycia i dowiaduje się, że Orhan oraz Ifakat potajemnie wynajmują wspólne mieszkanie, co odsłania ich kolejny romans. W szpitalu Suna na krótką chwilę odzyskuje przytomność i desperacko próbuje wyznać Seyran niezwykle ważną tajemnicę, lecz nagle jej stan zdrowia drastycznie się załamuje, a przerażeni lekarze natychmiast rozpoczynają dramatyczną, pełną napięcia walkę o uratowanie jej życia.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we piątek, 5 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 306 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet