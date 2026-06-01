Złoty chłopak, odcinek 306: Ostatnie tchnienie Suny? Na chwile przed atakiem wyznaje siostrze skrywaną tajemnicę [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-01 15:08

Halis Korhan podejmie ostateczną decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani w zamian za pokój, z czym kategorycznie nie pogodzi się wściekły Ferit, który wraz z Cengizem zdoła namierzyć kryjówkę mafii. W tym samym czasie w szpitalu wybudzona Suna spróbuje wyznać coś Seyran, po czym jej funkcje życiowe załamią się, a lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o jej życie. Oglądaj w piątek, 5 czerwca i śledź nasze streszczenia.

W poprzednim odcinku (305) Ferit uciekł ze szpitala, by dopaść Wielką Panią, a Kazim zaczął śledzić Abidina. Halis zwerbował Cengiza do okiełznania agresywnego wnuka, z kolei Abidin wyznał mafijnej rodzinie praworządność ciąży Suny. Ostatecznie Halis skontaktował się z Wielką Panią, oferując rozejm za cenę ustępstw.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

„Złoty chłopak” odc. 306: Halis sie poddaje, a Ferit jest wściekły

Ferit działając wspólnie z Cengizem wykazuje się ogromną determinacją i po długich poszukiwaniach odnajduje ściśle strzeżoną kryjówkę Wielkiej Pani, jednak ich sukces zostaje przekreślony przez ruch seniora rodu. Halis, chcąc ratować życie bliskich, oficjalnie przepisuje i oddaje całą rodową rezydencję swojej rywalce za cenę absolutnego pokoju, z czym młody Korhan za nic w świecie nie potrafi i nie chce się pogodzić.

„Złoty chłopak” odc. 306: Stan Suny jest krytyczny

W międzyczasie Gulgun dokonuje szokującego odkrycia i dowiaduje się, że Orhan oraz Ifakat potajemnie wynajmują wspólne mieszkanie, co odsłania ich kolejny romans. W szpitalu Suna na krótką chwilę odzyskuje przytomność i desperacko próbuje wyznać Seyran niezwykle ważną tajemnicę, lecz nagle jej stan zdrowia drastycznie się załamuje, a przerażeni lekarze natychmiast rozpoczynają dramatyczną, pełną napięcia walkę o uratowanie jej życia.

Złoty chłopak, odcinek 306
Galeria zdjęć 9

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we piątek, 5 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 306 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Sonda
Czy oglądasz tureckie seriale?
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale