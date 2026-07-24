"Akacjowa 38". Co wydarzy się od 3 do 7 sierpnia 2026? Streszczenia odcinków 925-929

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 925. Poniedziałek 3.08.2026

Diego i Blanca odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir najęty przez Ursulę. Ramon szykuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo. Dowiaduje się, że to niejedyny obyczaj, któremu będzie się musiał poddać. Silvia domyśla się, co dręczy Artura, ale czeka, aż sam jej powie. Inigo chce przekupić Cesare'a, by zeznał na korzyść Flory. Felipe mu to odradza.

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"Akacjowa 38" - odcinek 926. Wtorek 4.08.2026

Diego i Blanca wracają z Moisesem do Madrytu. Arturo prosi Estebana, by zabrał Silvię na wyprawę na Grenlandię, bo nie chce się z nią wiązać z powodu swego kalectwa. Silvia oczywiście odmawia i usiłuje się czegoś dowiedzieć od Agustiny. Stara służąca nie wyjawia jej prawdy o ślepocie pułkownika, ale odchodzi od niego, by nie patrzeć, jak Arturo marnuje sobie życie. Ursula też wraca do Madrytu i żąda od Blanki oddania Moisesa. Diego i Blanca wmawiają jej, że nic nie wiedzą o żadnym chłopcu, bo urodziła się martwa dziewczynka.

"Akacjowa 38" - odcinek 927. Środa 5.08.2026

El Peńa przyznaje, że dobił patelnią Hindusa i Flora wychodzi na wolność. Blanca opowiada wstrząśniętej Leonor prawdę o pochodzeniu i życiu Ursuli. Jednak nic nie usprawiedliwia tego, że zamieniła się w potwora. Zatem trzeba z nią skończyć. Zaś pułkownik Valverde wyznaje Silvii, że ślepnie. Ona jednak zostanie przy nim i oczekuje od niego tylko miłości. Arturo przeprasza Agustinę za wszystko i prosi, by wróciła do pracy. Szczęśliwa Agustina zostaje.

"Akacjowa 38" - odcinek 928. Czwartek 6.08.2026

Antonito zaczyna opracowywać projekt i metodę produkcji wycieraczek samochodowych. Carmen nie chce oficjalnie oskarżyć Ursuli o to, że próbowała ją zabić. Pragnie zaczekać, aż jej pani nie będzie już groźna. Mieszkańcy Akacjowe 38 żegnają Estebana, który wyjeżdża na Grenlandię. Realizowany jest plan doprowadzenia Ursuli do obłędu. Blanca i Diego organizują mszę za ich „zmarłą córeczkę”. Ursula robi przed kościołem karczemną awanturę, gdyż chce zobaczyć Moisesa. Potem odwiedza Leonor, wyciąga z rękawa sztylet i grozi, że się zabije, jeśli ta nie powie jej, gdzie jest Moises. El Peńa podpisuje zeznanie, w którym przyznaje się do zabicia Hindusa. Silvia postanawia wprowadzić się do pułkownika, by móc łatwiej nakłonić go do operacji zaćmy.

"Akacjowa 38" - odcinek 929. Piątek 7.08.2026

Flora obiecuje El Peni, że pomoże mu wyjść z więzienia. Ursula udaje załamanie, by wyłudzić od Blanki informację o tym, gdzie znajduje się Moises. Blanca nie daje się nabrać. Trini odkrywa, że Antonito symuluje ból kolana, by nie pomagać ojcu i poświęcić czas na projektowanie tajemniczego urządzenia. Ursula przychodzi na poddasze i domaga się, by Carmen do niej wróciła. Antonito prosi Trini o jeden dzień na dokończenie wynalazku.