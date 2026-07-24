"Akacjowa 38". Co wydarzy się od 27 do 31 lipca 2026? Streszczenia odcinków 920-924

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 920. Poniedziałek 27.07.2026

Nowy stróż Cesareo okazuje się bezwzględnym służbistą o konserwatywnych poglądach. Blanca znajduje w bagażu Samuela rzeczy należące do jego ojca i podejrzewa, że to on go zabił. Trini namawia Ramona, by przemówił na rozpoczęcie słynnego dorocznego festynu w Cabrahigo. Samuel przekonuje Felipe, że nie zabił ojca. Lucia zamierza wyjechać do Salamanki, by rozmówić się z wujem.

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"Akacjowa 38" - odcinek 921. Wtorek 28.06.2026

Ramon szykuje się do wygłoszenia przemówienia na otwarcie festynu w Cabrahigo. Servando podpowiada mu, że od słów ważniejsze są pełne brzuchy. Poszukiwania Silvii trwają. Szuka jej policja, nowy stróż i ludzie najęci przez Ramona. Diego nie wierzy zapewnieniom brata, że nie zabił ojca. Flora daje klucz do Deliciosy Hindusowi, który chce ukarać El Penę za świętokradztwo. Lucia wraca do Salamanki, by rozmówić się z chrzestnym.

"Akacjowa 38" - odcinek 922. Środa 29.07.2026

Flora ratuje El Peńę z rąk Hindusa. Zdziela go patelnią w głowę tak mocno, że mężczyzna półżywy trafia do szpitala, a Flora musi pozostać w mieście do wyjaśnienia sprawy. Ramon z trudem opanowuje napisaną przez Trini i Lolitę w języku Cabrahigo mowę herolda. Zaś Antonio rozmyśla nad produkcją domowego ekspresu do kawy i kamizelki kuloodpornej. Samuel przypomina sobie, że już po zniknięciu ojca przycisk do papieru został uwieczniony na fotografii, zatem nie mógł być narzędziem zbrodni. Liberto kradnie to zdjęcie z domu Ursuli. Ktoś podrzuca pod drzwi pułkownika list pożegnalny od Silvii. Jednak wszyscy domyślają się, że został napisany pod przymusem.

"Akacjowa 38" - odcinek 923. Czwartek 30.07.2026

Trwa pogrzeb Jaime Aldaya. Ursula nie bierze w nim udziału. Wykorzystuje ten moment, by zniknąć z Akacjowej niezauważona i jechać po Moisesa. Na drodze staje jej Carmen, którą Ursula godzi sztyletem w brzuch. Ranną Carmen znajduje zwolniony z więzienia Samuel. Okazuje się, że Silvię porwał niejaki Blas, który niegdyś trafił przez agentkę Silvię Reyes na długie lata do więzienia i teraz szuka na niej zemsty. Dzięki Fabianie El Peńa postanawia powiedzieć wszystkim prawdę. Okazuje się, że Eva nie jest prawdziwą żoną Ińiga, a Nacho jego synem. Ta wiadomość sprawia, że Leonor wraca do niego. Niestety, Hindus umiera i Flora zostaje aresztowana za zabójstwo.

"Akacjowa 38" - odcinek 924. Piątek 31.07.2026

Blanca dowiaduje się, że Ursula pojechała z dzieckiem w kierunku Walencji. Wraz z Diegiem postanawiają ją ścigać. Leonor prosi Felipe, by pomógł Florze, której grozi wyrok za zabójstwo Hindusa. Porywaczem Silvii okazuje się niejaki Blasco - handlarz niewolników, którego agentka uwiodła i wtrąciła do więzienia. Z opresji wybawia Silvię Esteban i przybyli w ostatniej chwili policjanci.