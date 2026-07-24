Ranczo. Rewolucja w życiu Więcławskiej w nowym sezonie. Co czeka panią wójt po powrocie Kozioła?

Dorota Chotecka-Pazura jako Krystyna Więcławska wraca na plan "Rancza"

Aktorka Dorota Chotecka-Pazura ponownie weszła w buty jednej z kluczowych postaci Wilkowyj, Krystyny Więcławskiej. Z planu zdjęciowego wyciekły fotografie, na których widać ją w towarzystwie Anny Iberszer, odtwórczyni roli Francesci. Choć same zdjęcia niewiele mówią o przebiegu wydarzeń, to widok funkcjonariuszki wywołał lawinę domysłów, czy na horyzoncie nie malują się poważne kłopoty dla właścicielki sklepu.

Charakteryzacja postaci wskazuje na to, że czas obszedł się z Krystyną łagodnie. Upływ dekady zawsze przynosi zmiany, jednak z zachowanego, szykownego wyglądu postaci bije dawna stanowczość. Widać, że nadal pozostanie tą samą nieustępliwą bizneswoman, która nie daje sobie w kaszę dmuchać.

Czy Krystyna Więcławska utrzyma fotel wójta w serialu "Ranczo"?

To właśnie Krystyna Więcławska, znana z prowadzenia wiejskiego sklepu, przejęła stery w Wilkowyjach pod koniec poprzednich serii "Rancza". Wcześniej udowodniła, że potrafi sprawnie zarządzać, co przełożyło się nie tylko na jej biznes, ale również na życie całej lokalnej społeczności. Wraz z Lucy (w tej roli Ilona Ostrowska) wspierały chociażby Solejukową (Katarzyna Żak) w rozwoju produkcji pierogów, zachęcając też inne kobiety do walki o samodzielność. Więcławska szybko dała się poznać jako wójt niepodatna na wpływy i realizująca własną wizję.

Nadchodzące odcinki mogą jednak przynieść jej znacznie trudniejsze sprawdziany. W rodzinne strony powraca bowiem Piotr Kozioł, odgrywany przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich były włodarz Wilkowyj z pewnością zechce o sobie przypomnieć, co może zrodzić nowe konflikty na linii ze sprawującą władzę Więcławską.

Silna pozycja Więcławskiej w nowej odsłonie "Rancza"

Postać Krystyny Więcławskiej od zawsze mocno wpływała na losy mieszkańców urokliwej miejscowości. To przy jej sklepie kwitło życie towarzyskie, a ona sama często stawała w obronie sąsiadów, nie bojąc się głośno wyrażać swoich poglądów. Z czasem jej rola w Wilkowyjach stawała się coraz bardziej znacząca, aż w końcu została wójtem.

Materiały z planu 11. sezonu dają jasno do zrozumienia, że Więcławska nie zostanie zepchnięta na margines fabuły. Spotkanie u boku policjantki Francesci to może być zarówno zapowiedź poważniejszej sprawy, jak i jedynie kadr ze zwykłej sceny. Pełny obraz sytuacji widzowie zobaczą jesienią, jednak już teraz pewne jest, że dawna właścicielka sklepu znów znajdzie się w samym centrum wydarzeń.