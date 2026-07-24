"Na Wspólnej" - nowe odcinki to rozpacz Igora, dalsze staczani się Julki, upadek rodziny Brzozowskich i wpadka Jarka z kochanką. Julka straci chłopaka przez narkotyki, zostanie upokorzona przez dilera, a na domiar złego tak nagada ojcu, że Igor zaleje się łzami. Pozna też całą prawdę o problemach córki. W tak zwanym międzyczasie Basia zacznie błagać Smolnego, by zablokował ujawnienie skandalu z dyplomami, twierdząc, że zniszczy to jej rodzinę. Krzysztof przegra jednak stracie z Gwiazdową i powie Andrzejowi, że już po nim - trafi za kratki! Jarek zaliczy zaś potężną wtopę, gdy Junior nakryje go na igraszkach z kochanką. Chłopak dostanie szału. Szczegóły odcinków 4256, 4257, 4258 i 4259 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4256 - STRESZCZENIE szczegółowe (3 sierpnia)

Julka doprowadza Igora do rozpaczy! Leon budzi naćpaną Julkę po urodzinach Maćka. Kolejny raz żałuje, że dał jej spróbować narkotyków i oznajmia dziewczynie, że muszą zerwać... Tymczasem Igor nie może się dodzwonić do córki. Przestraszony, chce dowiedzieć się czegoś od Maćka - ale ten milczy. Kiedy wieczorem córka Igora wraca do domu, mówi ojcu tak okropne rzeczy, że doprowadza go do... łez! Smolny chce zablokować ujawnienie afery dyplomowej - wszystko dla rodziny... Basia naciska, żeby Krzysztof nie ujawniał sprawy handlu dyplomami - Andrzej trafi do więzienia i to zniszczy ich rodzinę. Smolny próbuje przekonać Marcelinę a później Gwiazdę, żeby odpuścili ten temat - dla dobra Basi i jej synów. Gwiazdowa jest wściekła - jej wysiłek i praca miałyby pójść na marne?! Gwiazda podejmuje jedynie słuszną decyzję... Bliscy Krystyny i Juliusza chcą naprawić ich relacje... Wojtek pisze z komputera ojca do Krystyny i umawia się z nią. Gdy przychodzi do baru na Wspólnej, okazuje się, że czeka na niego... Ula! Chwilę później pojawia się Łucja. We trójkę zastanawiają się, jak wyprostować zagmatwaną relację Krystyny i Juliusza... Wieczorem ojciec Wojtka odkrywa, że syn umówił się w jego imieniu z profesor Agier - jest zły!

"Na Wspólnej" odc. 4257 - STRESZCZENIE szczegółowe (4 sierpnia)

Leon stawia Julce warunek - ma się leczyć z uzależnienia! Igor chce pomóc rozbitej narkotykami córce - pyta jakie ma kłopoty. Julka zwala wszystko na Leona - rzucił ją! Nowak spotyka się z chłopakiem i ochrzania go - ten nie mówi mu o prawdziwym problemie ukochanej... Tymczasem Julia umawia się z dilerem - mężczyzna daje jej prochy i... upokarza! Naćpana dziewczyna nachodzi Leona - zrobi wszystko, byle do niej wrócił. Chłopak chce tylko jednego - żeby poszła na terapię uzależnień... Weronika uważa, że Kalski jest... narcyzem! Weronika przynosi do pracy Lwa jego telefon pozostawiony w aucie. Kalski korzysta z okazji i proponuje wspólny obiad po pracy. Kiedy w restauracji zjawiają się Lew i Weronika oraz Greg i jego żona, Ewelina niewiele mówi. Roztocka głośno zauważa, że Greg nie podał żonie karty dań. On twierdzi, że wie czego chce żona. Weronice nie podoba się jego zachowanie - ma złe przeczucia... Krystyna polubi wreszcie Juliusza?! Juliusz jest wciąż obrażony na syna, że otworzył jego aplikację i korespondował z Krystyną. Wojtek musi wyznać ojcu, co knuje wspólnie z córką profesor Agier... Tymczasem Łucja z Ulą sprawiają, że Krystyna idzie do baru Ziębów i spotyka tam Juliusza. Ich relacja nagle... zaczyna się bardzo ocieplać!

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"Na Wspólnej" odc. 4258 - STRESZCZENIE szczegółowe (5 sierpnia)

Lew przejęty pacjentką - ofiarą przemocowca! Greg - po wczorajszym spotkaniu w restauracji - mówi Nalepie, że Ewelina polubiła Weronikę. Jednak Kalski nie wygląda na zachwyconego słysząc, że Roztocka chce spotkać się z jego żoną... Kiedy na ich oddział przywożą młodą kobietę, obydwaj lekarze zgodnie wykluczają zawał. Lew ma inne podejrzenia - przemoc domową! Kobieta - mimo wyraźnych śladów pobicia - nie chce o tym rozmawiać. Nalepa nie wytrzymuje... Smolny próbuje ratować byłego męża Basi... Basia martwi się o synów - nie wie, jak ma im powiedzieć w co wplątał się ich ojciec. Tymczasem Krzysztof spotyka się z Andrzejem i mówi wprost, że wie o handlu dyplomami i że za miesiąc wszystko zostanie ujawnione! Radzi przerażonemu Brzozowskiemu, by robił co może, żeby się ratować! W redakcji Sandra podejrzliwie obserwuje bliskie relacje Smolnego i Marceliny - wciąż nie wie, nad czym pracują... Bednarczuk ma uczyć właściciela sex-shopów?! Do Zimińskiej niespodziewanie wpada adorator Halinki Dębkowej - Janusz błaga o kogoś, kto przygotuje go do… matury z polskiego! Danka umawia właściciela sex-shopów z Bednarczuk. A Teresa ma swoje problemy – wydawnictwo odrzuciło jej powieść o miłości. Danuta przekonuje załamaną koleżankę, że korepetycje z Januszem to będzie dobra odskocznia.

"Na Wspólnej" odc. 4259 - STRESZCZENIE szczegółowe (6 sierpnia)

Junior przyłapuje Jarka z kochanką! Eliza dowiaduje się od Agaty, że Jarka coś łączy z Martyną. Bergowa jest bardzo poruszona... Jakiś czas później spotyka Wichrowskiego, który wciąż ma do niej żal o odrzucenie jego uczuć! Tymczasem Martyna dzwoni do Jarka - tęskni i chce do niego przyjechać. Kochankowie spędzają namiętne popołudnie u Berga. Niespodziewanie do taty wpada Junior - jest wściekły widząc go z kobietą! Nalepa wystraszył ofiarę przemocy?! Lew dowiaduje się, że Zoja - pacjentka będąca ofiarą przemocy - wypisała się na własne żądanie. Kalski stwierdza, że to Nalepa ją wystraszył - był zbyt napastliwy w chęci pomocy! Gdy Lew ma wyrzuty sumienia, Greg zaprasza go na wódkę. W knajpie Kalski wylewa przed kolegą swoje zmartwienia związane z depresją żony... Teresa znienawidzi swojego dorosłego ucznia?! Bednarczukowa jest zadowolona z zaangażowania Janusza, który melduje, że odrobił zadanie i nie może doczekać się lekcji. Kiedy spotykają się u Zimińskich, mężczyzna zaczyna czytać Teresie analizę tekstu jaki mu przysłała. Okazuje się, że przypadkowo otrzymał jej opowiadanie o miłości. Nieświadomy kto jest autorem szczerze stwierdza, że ten tekst literacki to… koszmarny gniot!

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