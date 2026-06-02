W poprzednim odcinku (305) Ferit uciekł ze szpitala, by dopaść Wielką Panią, a Kazim zaczął śledzić Abidina. Halis zwerbował Cengiza do okiełznania agresywnego wnuka, z kolei Abidin wyznał mafijnej rodzinie praworządność ciąży Suny. Ostatecznie Halis skontaktował się z Wielką Panią, oferując rozejm za cenę ustępstw.

„Złoty chłopak” odc. 306: Halis oddaje rodzinny majątek

Kapitulacja Halisa i wściekłość młodego Korhana. Ferit działając wspólnie z Cengizem wykazuje się ogromną determinacją i po długich poszukiwaniach odnajduje ściśle strzeżoną kryjówkę Wielkiej Pani, jednak ich sukces zostaje przekreślony przez ruch seniora rodu. Halis, chcąc ratować życie bliskich, oficjalnie przepisuje i oddaje całą rodową rezydencję swojej rywalce za cenę absolutnego pokoju, z czym młody Korhan za nic w świecie nie potrafi i nie chce się pogodzić.

„Złoty chłopak” odc. 306: Tajemnica Orhana oraz Ifakat odkryta

Tajemnica kochanków i dramatyczna reanimacja Suny. W międzyczasie Gulgun dokonuje szokującego odkrycia i dowiaduje się, że Orhan oraz Ifakat potajemnie wynajmują wspólne mieszkanie, co odsłania ich kolejny romans.

„Złoty chłopak” odc. 306: Suna walczy o życie

W szpitalu Suna na krótką chwilę odzyskuje przytomność i desperacko próbuje wyznać Seyran niezwykle ważną tajemnicę, lecz nagle jej stan zdrowia drastycznie się załamuje, a przerażeni lekarze natychmiast rozpoczynają dramatyczną, pełną napięcia walkę o uratowanie jej życia.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek, 5 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 306 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet