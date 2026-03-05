Zbigniew z „Sanatorium miłości 8” dotrzymał obietnicy żonie. Po 43 latach małżeństwa próbuje zacząć od nowa

Kim jest Zbigniew z „Sanatorium miłości 8”?

Zbigniew pochodzi z Sosnowca, ale dziś mieszka w Pilicy na terenie malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest emerytowanym górnikiem, a praca pod ziemią była w jego rodzinie tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Zarówno jego dziadek, jak i ojciec pracowali w kopalni, dlatego naturalną drogą była dla niego właśnie ta profesja. Choć ukończył szkołę średnią, szybko zauważono u niego zdolności przywódcze. Z czasem awansował i został sztygarem zmianowym w oddziale pomocniczym działu mechanicznego. Odpowiadał za zbrojenie ścian, szkolenie pracowników oraz utrzymanie sprawności maszyn. Kierował aż 200-osobowym zespołem i dbał o bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią. Prywatnie Zbigniew przez wiele lat był szczęśliwym mężem. Swoją żonę znał od dzieciństwa i - jak sam przyznaje - była jego pierwszą i jedyną miłością. Wzięli ślub, gdy miał 22 lata. Wspólnie wychowali dziecko i przeżyli razem 43 lata.

Kilka lat temu jego życie się zmieniło. Został wdowcem. Jak wspomina, najtrudniejsza była cisza, która pojawiła się po odejściu żony. Zbigniew podkreśla jednak, że dotrzymał obietnicy - był przy żonie do samego końca. Dziś mówi, że pogodził się ze stratą, ale przyznaje też, że jego żona ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Mimo to zdecydował się na udział w „Sanatorium miłości 8”, by sprawdzić, czy jeszcze może spotkać kogoś bliskiego.

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

„Sanatorium miłości 8” to kolejna odsłona popularnego programu Telewizji Polskiej, w którym dojrzali single i singielki przyjeżdżają do uzdrowiska, aby spróbować odnaleźć miłość i przyjaźń. Uczestnicy biorą udział w randkach, wspólnych aktywnościach i rozmowach, które pozwalają im lepiej się poznać.

Program pokazuje, że uczucie może pojawić się w każdym wieku. Widzowie śledzą historie bohaterów, ich wzruszenia, nadzieje i momenty zwątpienia. „Sanatorium miłości 8” udowadnia, że nigdy nie jest za późno na nowy początek.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Gospodynią programu jest Marta Manowska. Dziennikarka od lat wspiera uczestników w ich emocjonalnej podróży i pomaga im odnaleźć się w nowych relacjach.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości 8”?

Nowe odcinki „Sanatorium miłości 8” emitowane są w niedzielne wieczory, o godzinie 21:25 na antenie TVP1, począwszy od 8 marca. Program regularnie przyciąga przed telewizory szeroką publiczność.

Gdzie oglądać „Sanatorium miłości 8”?

Program można oglądać w telewizji na antenie TVP1, a także online w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są również powtórki odcinków.