Zagrała Ewę w kultowym serialu "Dom". Jej córkę także znacie z telewizji

Serial "Dom" to saga rodziny Talarów, ale także historia wielu innych mieszkańców kamienicy, których losy splatają się ze sobą. Śledzimy ich życie od lat 40., przez powojenną odbudowę Warszawy, okres PRL-u, aż po transformację ustrojową. Serial ukazuje zmiany społeczne, polityczne i kulturowe, które zachodziły w Polsce na przestrzeni lat. To opowieść o ludziach, ich marzeniach, troskach, radościach i smutkach, która wzrusza, bawi i skłania do refleksji. Ukazywał trudne wybory, przed którymi stawali bohaterowie, ich zmagania z systemem i codziennymi problemami. Serial był także świadectwem nadziei i wiary w lepsze jutro. Nic więc dziwnego, że serial szybko podbił serca widzów, którzy do dziś z sentymentem wspominają to kultowe już dzieło okresu PRL-u.

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Halina Rowicka zagrała Ewę w serialu "Dom". Jej córka jest znaną dziennikarką

Głównymi postaciami serialu "Dom" była rodzina Talarów, która po zakończeniu wojny wraca do zniszczonej Warszawy. W rolę Ewy Talar, drugiej żony Andrzeja, wcielała się Halina Rowicka. W produkcji Ewa umiera w ostatnim odcinku, a scena jej pogrzebu kończy serial. Rowicka stworzyła w "Domu" postać kobiety silnej, zaradnej i oddanej rodzinie. Halina Rowicka to absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i od początku swojej kariery związana była z teatrem. Występowała na deskach wielu warszawskich scen, m.in. w Teatrze Narodowym, gdzie debiutowała w 1973 roku rolą siostry Antygony - Ismeny w spektaklu Adama Hanuszkiewicza "Antygona", a także Teatrem Nowym i Ochoty, gdzie kreowała różnorodne role. Poza rolą w "Domu", Halina Rowicka zagrała w wielu innych produkcjach, m.in. w "Zmiennikach", "M jak miłość" czy "Pensjonat pod różą". Prywatnie Halina Rowińska była żoną zmarłego w 2019 roku aktora Krzysztofa Kalczyńskiego. Para doczekała się wspólnie trojga dzieci. Widzowie z pewnością doskonale znają ich najstarszą córkę - dziennikarkę telewizyjną Annę Kalczyńską, która w latach 2014-2023 była jedną z gospodyń porannego programu śniadaniowego stacji TVN - "Dzień dobry TVN". Od 2024 roku Kalczyńska pracuje natomiast w TVP World, gdzie prowadzi programy "World News Tonight" i "Face to Face". Wiedzieliście, że dziennikarka jest córką znanych aktorów?