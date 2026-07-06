Polska wygrywa w eliminacjach MŚ. Kto czeka w kolejnej fazie?

Polacy wygrywają i czekają na rywali

Reprezentacja Polski koszykarzy zaprezentowała doskonałą formę podczas ostatniego meczu w Krakowie. Gospodarze po zaciętej rywalizacji pokonali Holandię 92:84. Dzięki temu wyczynowi zamknęli pierwszą fazę kwalifikacji z nieskazitelnym bilansem spotkań. Biało-czerwoni pewnie awansowali do kolejnego etapu turnieju. W innym spotkaniu grupy F Łotwa rozbiła reprezentację Austrii 112:66 i ostatecznie zajęła drugą lokatę w końcowej tabeli.

Dla polskiej kadry narodowej jest to znakomita szansa na wywalczenie trzeciego w historii występu w imprezie tej rangi. W 1967 roku w Urugwaju nasza drużyna zajęła bardzo wysokie, piąte miejsce. Z kolei w 2019 roku w Chinach polscy koszykarze uplasowali się na ósmej pozycji. Europejskie kwalifikacje do światowego czempionatu toczą się obecnie w tradycyjnym formacie. Do początkowej walki stanęły 32 drużyny, które rywalizowały w ośmiu czterozespołowych grupach.

Z kim zagra reprezentacja Polski koszykarzy?

Przepisy jasno określają, że do drugiego etapu kwalifikacji przechodzą po trzy najlepsze zespoły. Nasza kadra trafi teraz do zupełnie nowej grupy K. W tej fazie rozgrywek połączą się bezpośrednio ekipy z dotychczasowych zestawień E oraz F. Przeciwnikami polskich zawodników będą niezwykle silne drużyny. Wśród nich znajdą się aktualni mistrzowie świata i Europy Niemcy, a także renomowane zespoły Chorwacji oraz Izraela.

Regulamin przewiduje zaliczenie wszystkich dotychczasowych wyników punktowych zdobytych na pierwszym etapie kwalifikacji. Zmagania w drugiej fazie eliminacji potrwają łącznie od sierpnia 2026 do marca 2027 roku. Pierwsze starcie z Izraelem zaplanowano na 27 sierpnia najprawdopodobniej w łotewskiej Rydze. Trzy dni później w trójmiejskiej Ergo Arenie polscy koszykarze zmierzą się z Niemcami lub Chorwacją. Awans na turniej w Katarze wywalczą ostatecznie po trzy czołowe zespoły z nowo utworzonych grup eliminacyjnych.