Zagrała Anusię w kultowym serialu "Dom". Tak potoczyła się jej zawodowa kariera

Justyna Ducka przyszła na świat 11 lutego 1989 roku w Warszawie, a w ukończyła w 2015 roku Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (filia we Wrocławiu). Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła już w dzieciństwie, kiedy jako 11-latka debiutowała rolą Ani Kowalczyk w serialu "Dom" z 2000 roku. Ducką mogliśmy zobaczyć w czterech odcinkach serialu, kiedy po śmierci rodziców przyjeżdża do Polski, gdzie ma odebrać ją ciocia ze Śląska. Ania na lotnisku poznaje celniczkę Halinę Wrotek (Bożena Dykiel). Między kobietą i dziewczynką rodzi się silna więź i w końcu po sprostaniu wielu przeciwnościom losu, Wrotkowie mogą dla Anusi stworzyć kochający dom. Po zakończeniu kultowego serialu Justyna Ducka nie porzuciła aktorstwa i po studiach kontynuowała swoją karierę, pojawiając się w licznych produkcjach telewizyjnych i teatralnych.

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Zagrała Anusię w "Domu". Dziś nadal spełnia się jako aktorka

Widzowie mogą ją kojarzyć z ról w serialach takich jak "Zakochani po uszy", gdzie grała Paulę Walaszek, "Korona królów" jako Dobruszka, "Korona królów. Jagiellonowie" (Kachna Szczukowska), "Blondynka", "Na dobre i na złe", "O mnie się nie martw", "Plebania", "Pensjonat pod Różą" oraz "Królowa". Oprócz pracy przed kamerą, Ducka aktywnie działa na scenie teatralnej, a także udzielała swojego głosu w produkcjach dubbingowych, takich jak "Zagubiona w Oz", "Akademia Skylanders" i "Mroczne umysły". W 2024 roku aktorka wraz z partnerem rozpoczęła remont 100-letniego dworku, który dokumentuje na Instagramie pod nazwą "w_malym_dworku".

Zobaczcie, jak dziś wygląda Justyna Ducka, czyli serialowa Anusia z "Domu".