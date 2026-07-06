Tajemnica w "M jak miłość" wyjdzie na jaw. Czy to zniszczy małżeństwo?

Kasia z „M jak miłość” ukrywa prawdę o ojcu dziecka

Najbliższy sezon „M jak miłość” mocno skupi się na oszustwie dotyczącym sfałszowanych wyników badań genetycznych. Wiedzę na temat tego sekretu posiadają między innymi intrygantka Anka (Katarzyna Russ) oraz bezwzględny Sowiński (Mikołaj Krawczyk), którzy z pewnością wykorzystają tę informację do własnych celów. Nawet Aneta (Ilona Janyst), zaprzyjaźniona z lekarką, nie potrafi zaakceptować takiego postępowania. Niewykluczone, że to właśnie ona przekaże Kubie wstrząsające wiadomości, jeśli Kasia wciąż będzie zwlekać z wyznaniem prawdy. Sposób, w jaki Jakub dowie się o swoim ojcostwie, pozostaje jedną z największych zagadek nowych odcinków.

Mariusz wspiera Kasię w nowych odcinkach

Najnowsze zdjęcia z planu sugerują, że ujawnienie skandalu nie zniszczy małżeństwa Kasi i Mariusza. Fotografie z niedawnych zdjęć ukazują radosnego architekta w czułych objęciach żony, co kompletnie nie przypomina obrazu rozpadającego się związku. Zamiast dramatu widać na nich świetną zabawę i obopólną czułość. Bardzo możliwe, że mężczyzna zdecyduje się wybaczyć żonie to gigantyczne kłamstwo, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze poświęcenia dla tej relacji. Warto przypomnieć, że to właśnie on przyczynił się do zakończenia jej poprzedniego związku.

Brak szans na powrót do Karskiego?

Chociaż aktorzy wcielający się w Kasię i Jakuba byli widywani na planie podczas wspólnych ujęć do jesiennych epizodów, rola Mariusza w życiu lekarki pozostaje stabilna. Wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do rozstania z obecnym mężem ani do powrotu do byłego partnera. Pomimo że fani bardzo kibicowali Karskiemu, detektyw prawdopodobnie będzie musiał szukać szczęścia gdzie indziej, a dawna miłość pozostanie jedynie wspomnieniem.

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