Zagrała w kultowym polskim serialu. Beata Roussel wyjechała z Polski i zajmuje się czymś zupełnie innym. Tak dziś wygląda gwiazda "Domu"!

Serial "Dom" dziś należy do klasyki polskiej kinematografii. Produkcja w reżyserii Jana Łomnickiego emitowana była na antenie TVP od 16 stycznia 1980 roku do 17 grudnia 2000 r. Serial opowiada o losach mieszkańców warszawskiej kamienicy przy ulicy Złotej, ukazuje ich życie na tle ważnych wydarzeń historycznych - od końca II wojny światowej po czasy PRL-u. Beata Roussel swoją przygodę z serialem rozpoczęła z 2. serią "Domu", a twarz Beaty Krajewskiej, która odgrywała rolę Beaty Borkowskiej, córki córki Martyny Stroynowskiej i Jana Borowskiego, znał w Polsce wówczas każdy. Młodej i zdolnej aktorce wróżono wielką karierę, jednak Roussel po studiach polonistycznych, które ukończyła na Uniwersytecie Warszawski, postanowiła nie wracać już do aktorstwa.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Beata Roussel wyjechała do Francji i zajęła się kulturystyką!

Choć Beacie Roussel wróżono ogromną karierę, to życie napisało dla niej inny scenariusz. Ona sama w niedawnym wywiadzie dla serwisu Kobieta RP wyznała, że wcale nie marzyła o aktorstwie, a na przesłuchania do kultowego dziś serialu trafiła przypadkiem, po rozmowie ze Zbigniewem Buczkowskim, który również występował w "Domu". Po nieudanym małżeństwie Polsce poznała innego mężczyznę, który pochodził z Francji i wraz z córką przeprowadziła się do kraju nad Sekwaną, gdzie ukończyła szkołę graficzną. Przez pewien czas była już aktorka pracowała jako copywriterka. Kiedy Beata Roussel miała 40 lat, zdiagnozowano u niej spektrum autyzmu, co znacznie wpłynęło na jej codzienne życie. Teraz nie ma nic wspólnego z aktorstwem i zajmuje się... kulturystyką. Na najnowszych zdjęciach w niczym nie przypomina dawnej siebie.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Beata Roussel, czyli Beata Borkowska z serialu "Dom".