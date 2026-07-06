Panna młoda, odcinki 138-142: Ślub Cihana i Beyzy! Hancer dowie się, że jest w ciąży. Streszczenia odcinków od 6 do 11.07.2026 - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 138 - poniedziałek, 6.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Yasemin zaczyna podejrzewać, że Beyza nie mówi prawdy i coś ukrywa. Razem z Enginem organizuje spotkanie Cihana z Hancer, licząc, że wyjaśnią sobie nieporozumienia. Beyza podstępem odurza Mukadder, by zyskać przewagę i zrealizować własny plan. Następnie wyjeżdża do letniego domu, celowo uniemożliwiając Cihanowi kontakt z Hancer.

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"Panna młoda" odcinek 139 - środa, 8.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza skutecznie uniemożliwia Hancer rozmowę z Cihanem. W końcu oboje podpisują pozew rozwodowy. Yasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Beyzę do wykonania badań krwi. Melih staje w obronie Hancer, co prowadzi do bójki z Cihanem. Skłócony z matką i rozgoryczony całą sytuacją decyduje się opuścić rezydencję.

"Panna młoda" odcinek 140 - czwartek, 9.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Sinem otwarcie krytykuje zachowanie Meliha. Ertugrul przywołuje Cihana i Cemila do porządku, próbując ostudzić narastający między nimi konflikt. Yasemin otrzymuje wyniki badań krwi Beyzy i odkrywa prawdę, która może wszystko zmienić. Zanim jednak zdąży zareagować, dochodzi do wypadku...

"Panna młoda" odcinek 141 - piątek, 10.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza wpada w panikę na myśl, że prawdziwa przyczyna śmierci Yasemin może wyjść na jaw. Tymczasem ciężarna Yonca, w drodze na dworzec, dostaje nagłych skurczów. Cihan staje u boku załamanego Engina, próbując dodać mu otuchy w obliczu tragedii. Ertugrul radzi Cemilowi, by jak najszybciej pogodził się z Hancer, zanim będzie na to za późno.

"Panna młoda" odcinek 142 - sobota, 11.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Nawet podczas pogrzebu Yasemin Beyza nie rezygnuje z intryg. Melih postanawia poprosić ojca Sinem o jej rękę. Cihan niespodziewanie żeni się z Beyzą, lecz wkrótce po ślubie wyjeżdża za granicę. W tym samym czasie Hancer odbiera wyniki badań i dowiaduje się, że jest w ciąży.

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