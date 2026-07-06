M jak miłość. Natalka połączy siły z córkami Artura w nowym sezonie? Tak wesprze Rogowskie po zdradzie

Natalka odegra ważną rolę w życiu Basi i Agnes

Ekipa „M jak miłość” intensywnie pracuje nad kolejnymi epizodami, a gwiazdy produkcji chętnie dzielą się w internecie materiałami z planu. Uwagę fanów przykuła fotografia zamieszczona przez Dominikę Suchecką. Widzimy na niej aktorkę w towarzystwie Kariny Woźniak oraz Amandy Mincewicz. Wszystko wskazuje na to, że po letniej przerwie ścieżki ich bohaterek ponownie się splotą. Będzie to miało ogromne znaczenie, ponieważ rodzina Rogowskich zmierzy się z potężnym dramatem.

Zdrada Artura odbije się na całej rodzinie w "M jak miłość" po wakacjach

Romans Artura z Joanną (Dominika Sakowicz) zrujnuje dotychczasowe życie bohaterów. Marysia zderzy się z brutalną rzeczywistością, a jej córki, Basia i Agnes, bardzo mocno odczują skutki zdrady ojca. To właśnie Agnes nakryła go na spotkaniu z kochanką. Dziewczyna widziała, jak zamykają się drzwi domu lekarki, gdy Rogowski wszedł do środka. Półfinał tej sytuacji łatwo sobie wyobrazić.

W nowych odcinkach „M jak miłość” pomoc bliskich będzie dla sióstr nieoceniona. Natalka zawsze mogła liczyć na Mostowiaków i sama wielokrotnie udowadniała, że jest dla nich wsparciem w kryzysowych momentach. Podobnie będzie i tym razem.

Natalka stanie po stronie Marysi i jej córek?

Choć scenarzyści milczą na temat dokładnego przebiegu wydarzeń, trudno sobie wyobrazić, że Natalka nie dowie się o romansie Rogowskiego. Informacja o takim skandalu z pewnością szybko obiegnie Grabinę. Bohaterka nie ma w zwyczaju ignorować kłopotów swoich przyjaciół i rodziny, więc najpewniej otoczy opieką załamaną Marysię oraz jej córki, które znajdą się w bardzo skomplikowanej sytuacji po wyznaniu prawdy przez ojca.

Bardzo możliwe, że w kolejnym sezonie „M jak miłość” Natalka zdecyduje się na bezpośrednią konfrontację z Rogowskim. Z racji bliskich relacji z rodziną, będzie naocznym świadkiem bólu, jaki spowodował jego skok w bok. Czy rzuci mu w twarz to, co myśli o jego zachowaniu? Odpowiedź poznamy wkrótce. Jedno jest pewne – Basia i Agnes mogą liczyć na wsparcie, a rola Natalki w ich życiu znacznie zyska na znaczeniu.