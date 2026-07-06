Jacek z "Love Is Blind" mówi o nowej partnerce. Poznali się z dala od telewizji

Jacek z "Love Is Blind" o życiu po rozstaniu z Julitą

Związek Julity i Jacka od samego początku dostarczał widzom wielu emocji, jednak ostatecznie para nie stanęła na ślubnym kobiercu. Ich relacja zakończyła się przed ołtarzem, a powrót do codzienności ostatecznie przypieczętował rozstanie. Niedawno Jacek postanowił zdradzić nieco więcej na temat swojego obecnego życia miłosnego. Okazuje się, że po zakończeniu telewizyjnego eksperymentu nowa relacja pojawiła się w jego życiu w zupełnie naturalnych okolicznościach.

Szczegóły nowego związku Jacka. Kim jest jego partnerka?

O swojej nowej miłości Jacek opowiedział w wywiadzie, którego udzielił Bartkowi Skrobiszowi, stand-uperowi i twórcy internetowemu. Rozmowa miała szczery, a momentami nieco prowokacyjny charakter.

Uczestnik programu randkowego już podczas odcinka specjalnego (reunion) wspominał, że jest zakochany, ale dopiero niedawno zdecydował się ujawnić więcej szczegółów dotyczących nowej wybranki.

Co istotne, początek tej znajomości nie był w żaden sposób związany ze światem mediów czy telewizji. Jacek słynie z bardzo aktywnego trybu życia, co zresztą sam podkreśla – chętnie biega i dba o formę na siłowni. To właśnie pasja do sportu stała się fundamentem jego relacji z Anielą.

Przyszli partnerzy wpadli na siebie podczas spotkań grupy biegowej. Wspólne treningi dały im przestrzeń do bliższego poznania, a z czasem przerodziły się w głębsze uczucie. Sam Jacek ocenił, że takie wejście w relację, z dala od sztucznego środowiska kamer i telewizyjnego show, było całkowicie naturalne i pozbawione presji.

Spokój i stabilizacja. Jak wygląda życie Jacka po show?

Po trudnych doświadczeniach Jacek stawia teraz na spokojniejsze tempo w miłości. Z jego słów można wywnioskować, że obecna relacja rozwija się z dala od blasku fleszy, w tempie wyznaczanym przez codzienność. O tym, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta, fani usłyszeli już podczas specjalnego odcinka podsumowującego pierwszą polską edycję „Love Is Blind”.

Chociaż uczestnik reality show wciąż powstrzymuje się od zdradzania zbyt wielu detali dotyczących wspólnej przyszłości z Anielą, wszystko wskazuje na to, że ich związek jest oparty na stabilnych fundamentach.