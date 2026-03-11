"Wojna zastępcza": ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Wojna zastępcza" to serial szpiegowski w reżyserii w reżyserii Denisa Delicia, którego akcję osadzono w czasach wielkich przemian ustrojowych w Polsce - na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

"Wojna zastępcza" - o czym jest serial?

W oficjalnym opisie fabuły czytamy: Akcja serialu toczy się w 1991 roku, czyli dwa lata po upadku komunizmu w Polsce. Kraj przechodzi dynamiczne zmiany polityczne i gospodarcze, a na jego terytorium nadal stacjonują wojska rosyjskie. W tym samym czasie Związek Radziecki chyli się ku upadkowi – niepodległość ogłaszają Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Białoruś. Rosjanie planują wycofanie swoich wojsk z Europy Środkowo-Wschodniej.

Główni bohaterowie - Artur (Mateusz Więcławek), Zuza (Waleria Gorobets), Budyń (Piotr Witkowski) i Gutek (Karol Bernacki) - poznają się w najbardziej prestiżowej szkole szpiegowskiej w Polsce, zlokalizowanej w Kiejkutach. Choć nie są typowymi kandydatami na agentów - żadne z nich nie ma doświadczenia wojskowego – zostali wybrani ze względu na swoje wyjątkowe talenty i cechy osobowości. Decyzję o ich rekrutacji podjął mentor i nowy szef Urzędu Ochrony Państwa, Sadowski (Mirosław Haniszewski).

"Wojna zastępcza" - obsada

W głównych rolach oglądamy Mateusza Więcławka, Walerię Gorobets, Piotra Witkowskiego i Karola Bernackiego. W obsadzie znaleźli się również się również m.in. Paulina Gałązka, Mariusz Bonaszewski, Mirosław Haniszewski, Adam Wietrzyński oraz Cezary Żak. Za reżyserię odpowiada Denis Delić, a autorem zdjęć jest Mateusz Pastewka. Scenariusz napisali Tomasz Kępski, Mateusz Pastewka, Denis Delić oraz Michał Kozłowski.

"Wojna zastępcza" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Wojna zastępcza" ukazuje się w niedziele i liczy łącznie trzynaście odcinków. Pierwszy debiutuje w dniu 8 marca, a ostatni obejrzymy pod koniec maja. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Wojna zastępcza", 1 odcinek – premiera 8 marca;

"Wojna zastępcza", 2 odcinek – premiera 15 marca;

"Wojna zastępcza", 3 odcinek – premiera 22 marca;

"Wojna zastępcza", 4 odcinek – premiera 29 marca;

"Wojna zastępcza", 5 odcinek – premiera 5 kwietnia;

"Wojna zastępcza", 6 odcinek – premiera 12 kwietnia;

"Wojna zastępcza", 7 odcinek – premiera 19 kwietnia;

"Wojna zastępcza", 8 odcinek – premiera 26 kwietnia;

"Wojna zastępcza", 9 odcinek – premiera 3 maja;

"Wojna zastępcza", 10 odcinek – premiera 10 maja;

"Wojna zastępcza", 11 odcinek – premiera 17 maja;

"Wojna zastępcza", 12 odcinek – premiera 24 maja;

"Wojna zastępcza", 13 odcinek – premiera 31 maja.

