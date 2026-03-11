Oscary 2026 - transmisja w Polsce. Gdzie obejrzeć rozdanie nagród? TV, online

Oscary 2026 - gwiazdy na gali

Oscary 2026 zostaną wręczone już niebawem! Tradycyjnie uroczysta gala odbędzie się w Los Angeles, w samym sercu Hollywood. Ten wyjątkowy wieczór ponownie zagości w słynnym Dolby Theatre. Już wcześniej ogłoszono, że gospodarzem ceremonii będzie popularny komik i prezenter telewizyjny Conan O'Brien. Organizatorzy zapowiadają efektowne widowisko pełne elegancji, stylu i filmowej magii, które co roku przyciąga uwagę widzów na całym świecie. Wśród gości na widowni Dolby Theatre mają pojawić się między innymi takie gwiazdy jak Leonardo DiCaprio, Kate Hudson, Emma Stone, Timothée Chalamet, Jessie Buckley, Teyana Taylor, Jacob Elordi oraz Amy Madigan. Na czerwonym dywanie nie zabraknie więc największych nazwisk kina, spektakularnych kreacji i emocjonujących rozmów z twórcami. Gdzie i kiedy oglądać najważniejsze wydarzenie dla światowego kina? Oto najważniejsze informacje o transmisji prestiżowej gali.

ZOBACZ TAKŻE: Ten film wygra Oscary 2026? Typerzy nie mają wątpliwości i stawiają na jeden tytuł

2025_03_03_Express Biedrzyckiej_OSCARY

Oscary 2026 - kiedy? Data, godzina

Data wyjątkowej gali jest już znana. Oscary 2026 zostaną rozdane w nocy z niedzieli 15 marca na poniedziałek 16 marca. Rozdanie nagród będzie można zobaczyć w polskiej telewizji z tłumaczeniem. Z programu gali wynika, że w Polsce rozpocznie się o godzinie 23:30. Gdzie będzie można ją obejrzeć?

Oscary 2026 - transmisja w TV i online

W Polsce za transmisję Oscarów 2026 odpowiada stacja telewizyjna CANAL+ Premium. W przerwach na reklamy będzie można obejrzeć specjalne studio, w którym eksperci będą komentowali wyniki. Mamy również dobre informacje dla tych, którzy nie mają telewizora. Galę będzie można zobaczyć online! Transmisja w serwisie streamingowym CANAL+.