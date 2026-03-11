"Rooster": ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Rooster" może nie powalił widzów na kolana (zaledwie 62% świeżości w serwisie Rotten Tomatoes), ale zapewniam was, że w tym przypadku nie warto słuchać narzekań malkontentów, jest to bowiem autentycznie zabawny i wciągający serial ze świetną rolą Steve'a Carella. I tak, czuć tu ducha "Teda Lasso" i "Terapii bez trzymanki".

"Rooster" - o serialu

Głównym bohaterem jest tutaj Pisarz Greg Russo (Steve Carell), który odwiedza kampus Ludlow, aby wygłosić gościnny wykład. Przy okazji odwiedza pracującą tam córkę (Charly Clive), której małżeństwo z innym wykładowcą przeżywa poważny kryzys. Greg zupełnie niespodziewanie dostaje nietypową propozycję.

Wśród obsady oprócz Steve'a Carrella i Charly Clive zobaczymy Danielle Deadwyler, Phila Dinstera (aka Jamiego Tartta z "Teda Lasso"), Johna C. McGinleya oraz Lauren Tsai. Showrunnerami oraz producentami wykonawczymi są Matt Tarses i Bill Lawrence, czyli człowiek, który dał światu "Teda Lasso" i "Terapię bez trzymanki".

"Rooster" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Rooster" ukazuje się w piątki i liczy łącznie dziesięć odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w dniu 9 marca, a ostatni obejrzymy na początku maja. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Rooster", 1 odcinek – premiera 9 marca,

"Rooster", 2 odcinek – premiera 15 marca,

"Rooster", 3 odcinek – premiera 22 marca,

"Rooster", 4 odcinek – premiera 29 marca,

"Rooster", 5 odcinek – premiera 5 kwiecień,

"Rooster", 6 odcinek – premiera 12 kwiecień,

"Rooster", 7 odcinek – premiera 19 kwiecień,

"Rooster", 8 odcinek – premiera 26 kwiecień,

"Rooster", 9 odcinek – premiera 3 maja,

"Rooster", 10 odcinek – premiera 10 maja.

